Okuryazar olan kursiyerlerin mutluluk gözyaşları

Tokat'ta açılan okuma yazma kursuna katılan 80 kişi belgelerini alırken, bazıları mutluluk gözyaşı döktü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı seferberlik kapsamında Tokat'ta açılan kursları başarıyla tamamlayan 80 kursiyere belgelerinin verilmesi amacıyla 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.

Vali Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın önemli bir hizmet yaptıklarını vurgulayarak, "Sağ olsunlar, kursiyerlerimiz Cumhurbaşkanımızın ve eşlerinin mesajlarından o kadar etkilenmişler ki çok büyük istekle kurslara katıldılar. Geçmişte yapamadıklarını bugün yapmanın mutluluğunu yaşıyorlar." dedi.

- "Babam beni 'Nişanlısına mektup yazar' diye okula göndermedi"

Kursiyerlerden 50 yaşındaki Gülizar Gülhan da babasının kendisini "Nişanlısına mektup yazar" düşüncesiyle okula göndermediğini belirterek, "Şimdi yazacağım. Kurstaki hocamızdan da Allah razı olsun. Oğlum beni getirdi, kayıt yaptırdı. Artık her yere gidebiliyorum." ifadesini kullandı.