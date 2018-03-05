Okuryazarlık Seferberliği açılış programı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Okuryazarlık Seferberliği ile okuma yazma öğrenmek isteyen kursiyer sayısının 275 bin 282 kişiye ulaştığını bildirdi. Bakan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Yenimahalle Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Okuryazarlık Seferberliği" açılış programında konuştu. Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın daha önce destek verdiği, 2003 yılında başlatılan "Haydi Kızlar Okula" ve 2008 yılında başlatılan "Ana-Kız Okuldayız" kampanyalarından başarılı neticeler alındığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın, "İnanıyoruz ki bu proje de amacına ulaşacak. Okuma yazma bilmeme düzeyini sıfıra indirene kadar çabalarımızı sürdüreceğiz." şeklindeki ifadeleri doğrultusunda Türkiye'de okuryazar olmayan hiç kimsenin kalmayacağını dile getiren Yılmaz, "Yaşları ne olursa olsun eğitim ve öğretim hakkından yararlanamayan, temel okuma yazma eğitimini tamamlamayan kişiler için de eğitim şüphesiz en temel haklardandır." diye konuştu.

Okuryazarlık Seferberliği çalışmalarının amacına ulaşması için Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, illerde valiliklerin, ilçelerde kaymakamlıkların çalışmalara başladığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti: "Okuma yazma kursuna katılmakta ve devam etmekte zorluk yaşayanların karşılaşabilecekleri her türlü engeli kaldırmaya yönelik tedbirler alındı. Kursa katılacakların kullanacağı ders materyalleri hazırlandı ve kursiyerlere dağıtıldı. Okuma yazma öğreten mobil uygulama yazıldı ve cep telefonlarında, akıllı tahta ve tablet bilgisayarlarda kullanılabilir hale getirildi. Örnek ders videoları çekildi ve Eğitim Bilişim Ağı EBA üzerinden yayına verildi." - "Nüfusun yüzde 4'ü okuma yazma bilmiyor" Bakan Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumunun 2017 yılı verilerine göre 80 milyon 810 bin olan nüfusun 60 milyonunun 14 yaşın üzerinde olduğuna dikkati çekerek, "Bu nüfustan örgün eğitim çağına çıkmış olanlardan 2 milyon 462 bini, yani toplam nüfusun yüzde 4'ü hala okuma yazma bilmemektedir." dedi. Okuryazarlık Seferberliği kapsamında 1-19 Şubat tarihleri arasında halk eğitim merkezleri tarafından il ve ilçelerde okuma yazma bilmeyenlerin tespiti amacıyla tarama faaliyetleri yapıldığını bildiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Halihazırda bin 12 kurumda yetişkinlere kurslar açılmaktadır. Ayrıca MEB'e bağlı tüm okullarda kurslar açılabilecektir. Bir kişi bile başvursa kurs açılacaktır. Türkiye genelinde başlatılan Okuryazarlık Seferberliği ile okuma yazma öğrenmek isteyen kursiyer sayımız cuma itibarıyla 275 bin 282 kişiye ulaşmıştır. Kurslara yönelik tanıtım faaliyetlerimiz devam ediyor ve okuma yazma bilmeyenlere ulaşmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." Okuryazarlık eğitimlerinin daha önce 120 saatte verildiğini ancak bu eğitimin içinde toplama gibi matematiksel işlemlerin de bulunduğunu aktaran Yılmaz, Okuryazarlık Seferberliği kapsamındaki kursların ise temel okuryazarlık kapsamında 80 saatten oluşacağını belirtti. Yılmaz, "Dolayısıyla annelerimiz, kardeşlerimiz, bacılarımız çok daha kısa süre içinde okuryazarlığı çözeceklerdir." dedi. Yılmaz, büyüklerin, annelerin ve ninelerin eğitimin ilk halkaları olduğuna işaret ederek, "Onlar okuyacak ki evlatları da bilsin, torunları da bilsin." ifadesini kullandı.

- "15 yaş üzeri okuryazar oranı yüzde 96" Bakan Yılmaz, ortalama eğitim süresinde, genel okullaşma oranında ve 15 yaş okuryazar oranında büyük mesafeler alındığına dikkati çekti. 2002'de 5,5 yıl olan ortalama eğitim süresinin 8 yıla çıkarıldığını hatırlatan Yılmaz, şu bilgileri paylaştı: "15 yaş üzeri okuryazar oranı yüze 85,1 idi, şimdi ise yüzde 96. Genel okullaşma oranı yüzde 62 idi, şimdi yüzde 82'nin üzerine çıktı. 2002'de kızlarımızın okullaşması ortaöğretimde brüt yüzde 58 idi, şimdi yüzde 103. Bu rakamla Avrupa'da birinciyiz. Yükseköğretimde 2002'de kızların brüt okullaşma oranı yüzde 19 idi, şimdi yüzde 103. 2002'de her üniversite çağına gelmiş kızımızdan ancak 12'si üniversiteye gidebilirken şimdi üniversiteye gitme çağına gelmiş kızlarımızdan yüzde 44'ü gidiyor. Bu dönemin önceliği kızlarımızın okullaşma oranını artırmak. Bu konuda çok büyük mesafe aldık." Okuryazarlık oranının 1935'te erkeklerde yüzde 30 olduğunu, yani her üç erkekten birinin okuryazar olduğunu belirten Yılmaz, "2017 rakamlarına göre erkeklerde yüzde 98,88, kadınlarda yüzde 94,10. Demek ki biraz daha gayret göstermemiz, çalışmamız gerekli." değerlendirmesinde bulundu.