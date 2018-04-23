- Çocuklar için "Ege ve Gaga müzikali" sahnelendi

Pamuk Prenses, Micky Mouse, Spiderman ve Elsa gibi çizgi film ve masal kahramanlarıyla vakit geçiren çocuklar, fotoğraf çekilerek keyifli anlar yaşadı.

Okyanus Survivor parkurundaki yarışmalara katılan çocuklar, heyecanlı ve eğlenceli anlar yaşadı. Çeşitli yarışmaların düzenlendiği parkur, hareketli anlara ev sahipliği yaptı.

Çocuklar, Okyanus survivor parkuru, şişme oyun alanları ve atölye çalışmaları gibi çeşitli etkinlik alanlarında doyasıya eğlenerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kolejin Kemerburgaz şubesinin dış bahçesinde gerçekleştirilen ve 2 bin çocuğun aileleriyle katıldığı festival, renkli görüntülere sahne oldu.

İSTANBUL (AA) - Okyanus Koleji'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği Çocuk Festivali'ne katılan çocuklar, kendileri için kurulan etkinlik alanlarında doyasıya eğlendi.

Ayrıca festivalde gerçekleştirilen çuval ve ip çekme yarışları eğlenceli görüntülere sahne oldu. Çocuklar kendileri için oluşturan etkinlik alanlarında eğlenirken, aileler de yeşil alanda vakit geçirdi.

Ekinliğe katılan çocuklara ve ailelerine, patlamış mısır, dondurma, pamuk şeker ve su ikram edildi.

Gün boyu süren etkinlikte çocuklar, hem 23 Nisan'ı kutlamanın hem de güzel havanın tadını çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.

- "Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık"

Okyanus Koleji Kurucusu Orhan Özbey, festivale ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların bayramı olan 23 Nisan'ı en güzel şekilde geçirmeleri için çaba gösterdiklerini belirtti.

Özbey, çocuklar için ellerinden gelen her şeyi vermeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Verirken de en güzelini verelim, değer verelim istiyoruz. Değer verirsek çocuklarımıza, onlar da kendilerini değerli ve özgüvenli hissedecekler, değerli şeyler yapma konusunda da gayret edecekler." diye konuştu.

Bütün çocukların her şeyin en güzeline layık olduğunun altını çizen Özbey, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünyadan birçok öğrencinin de Türkiye'ye gelip kutlanmasının çok güzel bir özellik olduğunu ve bunun korunması gerektiğini söyledi.