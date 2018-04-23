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Okyanus Koleji'nden çocuklara 23 Nisan hediyesi "Büyük Festival"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 10:34 | Son Güncelleme

Okyanus Koleji'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği Çocuk Festivali'ne katılan 2 bin çocuk, Okyanus survivor parkuru, şişme oyun alanları ve atölye çalışmaları gibi çeşitli etkinlik alanlarında doyasıya eğlenerek 23 Nisan coşkusu yaşadı - TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi "Ege ve Gaga"nın tiyatro sahnesine uyarlanmış halinin sahnelendiği festivalde, çocuklar müzikale yoğun ilgi gösterdi - Çocuklar kendileri için oluşturan etkinlik alanlarında eğlenirken, aileler de yeşil alanda vakit geçirdi

İSTANBUL (AA) - Okyanus Koleji'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği Çocuk Festivali'ne katılan çocuklar, kendileri için kurulan etkinlik alanlarında doyasıya eğlendi.

Kolejin Kemerburgaz şubesinin dış bahçesinde gerçekleştirilen ve 2 bin çocuğun aileleriyle katıldığı festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Çocuklar, Okyanus survivor parkuru, şişme oyun alanları ve atölye çalışmaları gibi çeşitli etkinlik alanlarında doyasıya eğlenerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Okyanus Survivor parkurundaki yarışmalara katılan çocuklar, heyecanlı ve eğlenceli anlar yaşadı. Çeşitli yarışmaların düzenlendiği parkur, hareketli anlara ev sahipliği yaptı.

Pamuk Prenses, Micky Mouse, Spiderman ve Elsa gibi çizgi film ve masal kahramanlarıyla vakit geçiren çocuklar, fotoğraf çekilerek keyifli anlar yaşadı.

- Çocuklar için "Ege ve Gaga müzikali" sahnelendi

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi "Ege ve Gaga"nın tiyatro sahnesine uyarlanmış halinin sahnelendiği festivalde, çocuklar müzikale yoğun ilgi gösterdi.

Ayrıca festivalde gerçekleştirilen çuval ve ip çekme yarışları eğlenceli görüntülere sahne oldu. Çocuklar kendileri için oluşturan etkinlik alanlarında eğlenirken, aileler de yeşil alanda vakit geçirdi.

Ekinliğe katılan çocuklara ve ailelerine, patlamış mısır, dondurma, pamuk şeker ve su ikram edildi.

Gün boyu süren etkinlikte çocuklar, hem 23 Nisan'ı kutlamanın hem de güzel havanın tadını çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.

- "Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık"

Okyanus Koleji Kurucusu Orhan Özbey, festivale ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların bayramı olan 23 Nisan'ı en güzel şekilde geçirmeleri için çaba gösterdiklerini belirtti.

Özbey, çocuklar için ellerinden gelen her şeyi vermeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Verirken de en güzelini verelim, değer verelim istiyoruz. Değer verirsek çocuklarımıza, onlar da kendilerini değerli ve özgüvenli hissedecekler, değerli şeyler yapma konusunda da gayret edecekler." diye konuştu.

Bütün çocukların her şeyin en güzeline layık olduğunun altını çizen Özbey, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünyadan birçok öğrencinin de Türkiye'ye gelip kutlanmasının çok güzel bir özellik olduğunu ve bunun korunması gerektiğini söyledi.

"23 Nisan neşe doluyor insan' sözünü tekrar yaşatalım" diyen Özbey, "Hakikaten neşe dolalım. Önümüzdeki günlere güzel bakalım, umutla bakalım. Çok güzel şeyler gelecek diye umuyorum. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

- "Çok güzel bir 23 Nisan etkinliği oldu"

Festivale katılan 9 yaşındaki Ayşe Ergen de festivalde çok eğlenceli anlar yaşadığını dile getirerek, "Boyama yaptım. Kaydıraktan kaydım. Ege ile Gaga'nın gösterisini seyretti, çok güzeldi. 23 Nisan'ı bu şekilde kutlamış oldum. Şişme oyun parkurlarında oynadım." diye konuştu.

Etkinliğe kuzenleriyle geldiğini belirten Ergen, festivalin çok renkli geçtiğini ve eğlendiğini kaydetti.

7 yaşındaki Efe Yavuz da oyun parkurlarındaki labirentlerde çok güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Çeşitli park oyuncaklarına bindiğini ifade eden Yavuz, "Micheal Jackson dansı yaptım. Boyama ve diğer etkinliklere de katılmak istiyorum. Günüm çok güzel geçti. Çok güzel bir 23 Nisan etkinliği oldu." dedi.

2. sınıf öğrencisi Zeynep Ergen de festivali çok eğlenceli bulduğunu aktararak, "Şişme oyun parkurlarında çok eğlendim. Survivor oyun parkuruna katıldım. Çok heyecanlı ve eğlenceli geçti." ifadelerini kullandı.

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