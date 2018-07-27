Okyanuslardaki vahşi yaşam tehlike altında

Deniz taşımacılığı, kirlilik ve aşırı avlanmanın, okyanuslarda "vahşi yaşam alanlarını" yüzde 13 azalttığı, denizlerde el değmemiş alanların bu gidişle 50 yıl içinde kaybolabileceği uyarısı yapıldı.

"Current Biology" dergisinde yayımlanan çalışmada, başta deniz taşımacılığı olmak üzere insanın su altı eko sistem üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla okyanuslarda bozulmamış alanların haritası çıkarıldı.

Çalışmada insan etkisinin en az görüldüğü okyanus vahşi alanlarının büyük kısmının, Arktik ve Antarktika bölgesi ile uzak Pasifik adaları civarında olduğu tespit edildi.

Araştırmacı grubun lideri Queensland Üniversitesinden Kendall Jones, "Gemicilikteki teknolojik ilerlemeler ve iklim değişikliği ile buzla kaplı bölgelerin erişilebilir olması, en uzak vahşi doğal hayatı bile tehdit eder hale gelecek." dedi.

Çalışmada, doğal yaşam alanlarının şu an sadece yüzde 5'inin korunduğu, okyanuslarda düzeni sağlamak, aşırı avlanmayı önlemek, okyanus madenciliği ve dip tortularının kaçışını azaltmak için geniş çaplı uluslararası iş birliği gerektiği vurgulandı.