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"Okyanusun Yıldızları" ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 11:27 | Son Güncelleme

Okyanus Koleji, ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alan ve "Okyanusun Yıldızları" olarak adlandırılan öğrencilerini ödüllendirdi - Okyanus Kolejleri Kurucusu Orhan Özbey: - "Gençlerimizin ortaya koydukları başarılarla övünüyoruz, iftihar ediyoruz. Yine daha güzel başarılarda beraber olacağız. O kadar çok başarımız var ki sadece sporda 11 Türkiye birinciliğimiz var"

İSTANBUL (AA) - Ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren Okyanus Koleji öğrencileri, ödüllerini aldı.

Okyanus Koleji'nin Kemerburgaz şubesinde düzenlenen "2018 Ulusal ve Uluslararası Başarıları Ödül Töreni"ne, okul yöneticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda, Okyanus Koleji'nin İstanbul'da bulunan şubelerinden ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde "spor", "bilim", "yetenek" kategorilerinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alan 100 öğrencisine çeşitli ödüller verildi.

Öğrenciler ödüllerini, Okyanus Kolejleri Kurucusu Orhan Özbey'in elinden aldı.

Ayrıca öğrencilerin başarılarına katkı sunan ve onlara destek olan öğretmenlere de plaket takdim edildi.

- "Yıllardır devam eden başarılarımız hep sürecek"

Okyanus Kolejleri Kurucusu Orhan Özbey, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin çok çalışıp gayret gösterdiklerini ve başarı kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Başarılı öğrencileri ödüllendirmek için bir araya geldiklerini dile getiren Özbey, "Gençlerimizin ortaya koydukları başarılarla övünüyoruz, iftihar ediyoruz. Yine daha güzel başarılarda beraber olacağız. O kadar çok başarımız var ki sadece sporda 11 Türkiye birinciliğimiz var. Geriye birinci olmadığımız hiçbir alan kalmadı. Umuyorum ki yıllardır devam eden başarılarımız hep sürecek." diye konuştu.

Bir kez bile olsa başarıyı tatmanın son derece önemli olduğunu vurgulayan Özbey, bir defa başarıyı yakalayan öğrencinin her zaman başarılı olmak için çalışacağını söyledi.

- "MAPP Kariyer Testi çok önemli"

Sporu ve bilimi güzel ahlakla taçlandırmaya çalıştıklarına dikkati çeken Özbey, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimizin bilim, yetenek, spor, sanat, müzik ve tiyatro dalında başarıları var. Bunların büyük bir kısmı spor, müzik ve tiyatro gibi hobi başarılar. Ama öğrencilerin mutlaka kariyer meslekte de başarılı olması gerekiyor. Bu anlamda Okyanus Kolejleri'nin yaptığı MAPP Kariyer Testi çok önemli. Bu testle öğrencilerimizin genetiğinin, doğasının hangi kariyer mesleğe uygun olduğunu tespit ediyoruz."

Analitik düşünmenin önemine işaret eden Özbey, kategorik değil, analitik düşünen öğrenciler yetiştirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Tören, Özbey'in ödül alan öğrenciler ve öğretmenlerle fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

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