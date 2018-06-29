"Olağan kongre ağustos ayında olabilir"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, partisinin olağan kongresine ilişkin, "12 Eylül tarihi bizim kongre yapacağımız diye daha önceden planladığımız bir süreydi ama şimdi erkene alınabilir. Çünkü yönetimlerinde yeni görev dağılımları ortaya çıkacak. Muhtemelen ağustos ayı içerisinde olabilir." dedi. Elitaş, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman yemin edeceğine yönelik soru üzerine Elitaş, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) en son yaptığı açıklamaya göre, 5 Temmuz gününün milletvekilliği kesin sonuçlarının açıklanacağı tarih olacağını söyledi. Elitaş, iç tüzüğe göre TBMM üyelerinin kesin sonuçlar açıklandıktan sonra 8 Temmuz Pazar günü saat 14.00'te Meclis'in çağrısız olarak toplanacağını, ilk milletvekillerinin isim süresine göre yemin edeceklerini anlattı. Arkasından 8 Temmuz Pazar gününden itibaren 5 günde, 12 Temmuz Perşembe günü gece yarısı saat 00.00'a kadar Meclis Başkanlığı adaylık müracaatının gerçekleşeceğini belirten Elitaş, "13 Temmuz tarihinde de başkanlık seçimlerinin takvimi başlıyor. Muhtemelen 13 Temmuz tarihinde Meclis Başkanlığı seçimini gerçekleştirmemiz mümkün." diye konuştu.

Elitaş, 15 Temmuz'da hain darbe girişiminin anması dolayısıyla Meclis'in bir toplantıyla devam edeceğini bildirerek, bu süreçten sonra komisyonların seçiminin, parti yönetim kurullarının seçimlerinin ve Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin seçimlerinin de bu arada gerçekleştirilme imkanının mevcut olacağını açıkladı. - "Cumhurbaşkanı yemin ettiğinden itibaren hükümet göreve başlar" Milletvekillerinin 8 Temmuz Pazar günü yemin edeceği hatırlatılarak 9 Temmuz Pazartesi günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin edeceğinin belirtilmesi üzerine Elitaş, "Öyle gibi gözüküyor." ifadesini kullandı. Elitaş, aynı gün hükümetin de göreve başlamış olup olmadığı yönündeki soruyu şöyle yanıtladı: "Zaten Cumhurbaşkanı yemin ettiği andan itibaren hükümet göreve başlamış oluyor. Bakanların atanması, hükümetin göreve başlamasıyla ilgili bir engel durum teşkil etmiyor. Çünkü Cumhurbaşkanının göreve başlaması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yeminiyle beraber gerçekleşmiş oluyor." Yetki kararnamesinin ne zaman olacağı yönündeki soruya ise Elitaş, "Cumhurbaşkanının yemin ettiği ana kadar bizim yetki kararnamesi verdiğimiz hükümet kullanabilir. Şu andaki Sayın Binali Yıldırım başkanlığında hükümet kullanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Elitaş, Meclis Başkanlığı için AK Parti'nin adayının ne zaman belli olacağına yönelik soruya ise "Herhalde 8, 9 Temmuz tarihinde belli olur, ilk grup toplantımızı da 10 Temmuz Salı günü yaparız. Orada bir istişari mahiyette de olabilir. 10 Temmuz'da AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı şeklen belli olmuş olur." yanıtını verdi. - "Bakanlar da TBMM'de atandıktan itibaren yemin edecek" Bakanların yemin etmesiyle ilgili bir soru üzerine Elitaş, şunları söyledi: "Bakanların da TBMM'de atandıktan itibaren yemin etmeleri gerekiyor. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yeminiyle eski hükümet bitiyor, yani Başbakanlık sistemi bitiyor, Cumhurbaşkanlığı sisteminin başlangıcı olmuş oluyor. Bakanların olması, cumhurbaşkanlığının icraatlarını engelleyen bir durum söz konusu değil, cumhurbaşkanı kararnamelerinde işlemler devam edebilir." Elitaş, "Mevcut vekiller arasından bir bakan olabilir mi olamaz mı" tartışmalarının bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "O Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdirinde." yanıtını verdi.

"Hukuki olarak milletvekili yemin etmeden önce istifa ederse, sonraki sıradan gelen isim onun yerine vekil olabiliyor mu?" sorusuna Elitaş, "O, 24 Haziran saat 17.00'den önce gerçekleşse mümkündü. Ama şu anda öyle bir şey söz konusu olmaz, boş kalır yeri. Seçim tarihi 24 Haziran'da sandıklar açılmaya başladığı andan itibaren bu mümkün gözükmüyor." ifadesini kullandı. Elitaş, bunun YSK'nin bir kararının farklı şekilde yorumlanmasından dolayı ortaya çıktığına işaret ederek, " 'Seçilmiş olsa dahi' veya 'seçilmiş olsalar da' ifadesi, o milletvekilinin listede adının kalacağını ama istifanın vazgeçmesine etkisinin olmadığını ifade eden bir açıklama. Yanlış yorumlamadan kaynaklanıyor." dedi. - AK Parti kongre süreci AK Parti'nin kongre sürecine ilişkin soru üzerine Elitaş, "12 Eylül tarihi bizim kongre yapacağımız diye daha önceden planladığımız bir süreydi ama şimdi erkene alınabilir. Çünkü yönetimlerinde yeni görev dağılımları ortaya çıkacak. Muhtemelen ağustos ayı içerisinde olabilir." cevabını verdi.

Kongreye ilişkin öne çıkan tarih olup olmadığı sorusuna Elitaş, partinin yetkili organları olan Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun gerekli değerlendirmeyi yapacağını belirtti. Meclis'in, 15 Temmuz Özel Oturumu'ndan sonra ekim ayına kadar tatile girmesine ilişkin planlama olup olmadığıyla ilgili Elitaş, "Komisyonların seçilmesi süreci ortaya çıkarsa Başkanlık Divanı'nda seçmemiz gerekir. Başkanlık Divanı'nda siyasi parti grupları oturacaklar, bir danışma kurulunda karar alacaklar veya Başkanlık Divanı bu konuda karar alacak. O sayıya göre Meclis Başkanı, siyasi partilerin kendisine düşen sayıyı bildirecek ve partiler de bunu TBMM'ye bildirdikten sonra bir kısmı seçimle bir kısmı duyurmayla gerçekleşmiş olacak." diye konuştu. - "Herhangi bir itiraz gerçekleşmezse YSK açıklama yapabilir" YSK'nin 24 Haziran seçimlerine ilişkin kesin sonuçları birkaç gün önceye alma ihtimaline ilişkin soru üzerine Elitaş, şunları söyledi: "Sanıyorum 3 Temmuz saat 17.00'ye kadar, YSK'ye itirazların son günü ya 3 Temmuz ya da 4 Temmuz, bu saate kadar herhangi bir itiraz gerçekleşmezse YSK açıklama yapabilir. Bu, YSK'nin tamamen anayasal yetkisi çerçevesinde, kendi şeyidir. O takvime bakmak lazım. Eğer YSK'ye müracaatların son günü 3 Temmuz saat 17.00 ise herhangi bir itiraz vaki olmadıysa YSK, itiraz vaki olmadığından dolayı erkene alabilir ama görünen o ki herhalde sayımları yapıldı, siyasi partiler de çıkan sonuçlara razı gibi gözüküyor."