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"Olağanüstü halı kaldıracağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 17:37 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan: - "İktidara geldiğimizde, 48 saat geçmeden yapacağımız ilk iş, olağanüstü hali kaldıracağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "İktidara geldiğimizde, 48 saat geçmeden yapacağımız ilk iş, olağanüstü hali kaldıracağız." dedi.

Tezcan, CHP Adıyaman milletvekili adaylarıyla, Besni ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında partililerle bir araya geldi.

İlçede partisinin seçim irtibat bürosu önünde konuşan Tezcan, Türkiye'nin meselelerini bildiklerini, derslerine çok iyi çalıştıklarını söyledi.

Kanun hükmünde kararnameler ile savunma hakkı bile alınmadan binlerce insanın kapının önüne konulduğunu iddia eden Tezcan, "Hala onların derdini anlatabileceği bir kapı ve mecra yok. Olağanüstü hal düzeniyle milyona yakın mağdur yarattılar. İktidara geldiğimizde, 48 saat geçmeden yapacağımız ilk iş, olağanüstü hali kaldıracağız. Olağanüstü halin mağdur ettiği kim varsa mağduriyetlerini ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

İktidara geldikleri günden itibaren 6 ay içerisinde 500 bin taşerona kadro vereceklerini ifade eden Tezcan, hiçbir çalışanın kadrosuz kalmayacağını, bir yıl içerisinde 180 bin öğretmenin atamasını yapacaklarını kaydetti.

Tezcan, konuşmanın ardından partisinin seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra Gölbaşı ilçesini ziyaret eden Tezcan ve CHP Adıyaman milletvekili adayları, partililerle bir araya geldi.

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