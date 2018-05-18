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OLAĞANÜSTÜ ZİRVEYE 12 DEVLET VE HÜKUMET BAŞKANININ KATILIMI BEKLENİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 16:08 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA  Türkiye'nin dönem başkanlığında İstanbul'da bugün yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'na, 12 devlet ve hükümet başkanı, 2 cumhurbaşkanı yardımcısı, 5 başbakan yardımcısı ile 25 dışişleri bakanı katılıyor.  İİT Olağanüstü Toplantısı kapsamında, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ve İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin bugün İstanbul'a geldi.

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
Türkiye'nin dönem başkanlığında İstanbul'da bugün yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'na, 12 devlet ve hükümet başkanı, 2 cumhurbaşkanı yardımcısı, 5 başbakan yardımcısı ile 25 dışişleri bakanı katılıyor.
İİT Olağanüstü Toplantısı kapsamında, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ve İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin bugün İstanbul'a geldi.
Zirveye, devlet ve hükümet başkanı seviyesinde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani haricinde, Ürdün Kralı Hüseyin, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Gine Gine Cumhurbaşkanı Alpha Gonde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ve Kırgızistan Başbakanı Muhammed Abılgaziyev'in katılması bekleniyor.
Zirveye, Venezuella, İtalya ve Rusya'dan temsilcilerin misafir olarak, Mısır ise AB Büyükelçisi Ehab Mohammed Mostafa Fawzy ile katılması bekleniyor.

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