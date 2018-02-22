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Olay anket! AK Parti'ye büyük şok! İYİ Parti ise...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 14:58 | Son Güncelleme

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Başkanı Özkiraz'ın paylaştığı son ankete göre; MHP baraj altında, AK Parti Meclis'te çoğunluğu kaybediyor, CHP oylarını korurken İYİ Parti ise yüzde 13, HDP yüzde 12 ile Meclis'e giriyor.

Olay anket! AK Parti'ye büyük şok! İYİ Parti ise...

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz’ın paylaştığı son ankete göre; MHP baraj altında, AKP Meclis’te çoğunluğu kaybediyor, CHP oylarını korurken yeni kurulan İYİ Parti’de yüzde 13, HDP yüzde 12 ile Meclis’e giriyor.

AKAM anketine göre barajı geçemeyen MHP, AKP ile ‘cumhur ittifakı’ adı altında seçimlere birlikte gireceği için barajı geçmese de Meclis’e girmiş olacak. MHP’nin kaç vekille temsil edileceğini ise AKP ile aralarında yapacakları protokol belirleyecek.

‘HDP BARAJI GEÇİYOR’

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, İYİ Parti ve HDP’nin de barajı geçmesiyle, AKP 600 sandalyeli Meclis’te 275 milletvekili çıkararak çoğunluğu kaybediyor.

AKP ve MHP nin ittifak yapması halinde hangi partiye oy verirsiniz sorusuna secmenin 45.2’si ” oyumu ittifaktan yana kullanırım” diyor.

AKP-MHP ittifakı 45.2’ye göre 290 milletvekili, hayır bloğundaki partiler ise 310 milletvekilliği kazanıyor.

Her 3 kişiden 2’si OHALin , ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor. Her 5 kişiden sadece 1’i yargıya güveniyor. Halkın yüzde 82.9’u medyaya güvenmiyor.

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