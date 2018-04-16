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Olay iddia: Deniz Baykal ve Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 09:26 | Son Güncelleme

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, geçirdiği ağır ameliyatların ardından hastanede tedavi görmeye devam ederken, hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiayı gündeme getiren Can Ataklı, işten atılma talimatını Deniz Baykal'ın verdiğini ve Baykal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la anlaştığını öne sürdü.

Olay iddia: Deniz Baykal ve Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaştı!

Can Ataklı, bugünkü "Halk TV Baykal’ı da sıkıntıya soktu" başlıklı köşe yazısında Deniz Baykal'a ilişkin ilginç bir iddiayı gündeme getirdi. Halk TV'den kendisinin ve Hüsnü Mahalli'nin kovulması kararının Deniz Baykal tarafından verildiği iddiaları olduğunu belirten Ataklı, "Buna göre; atılma talimatını veren kişi Deniz Baykal. Çünkü Baykal, Tayyip Erdoğan'la anlaştı. Eğer Erdoğan'ın önünde Halk TV engel olarak duruyorsa bu halledilecek" ifadesini kullandı.

" BAYKAL'IN KIZI ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA SERBEST KALDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bunun karşılığı olarak Baykal'a destek olacağını ve kızı Aslı Baykal'ı ilk seçimlerde aday göstereceğini öne süren Ataklı, köşesinde "Dedikoduyu yayanlar sanıyorum Baykal'ın kızı Aslı'nın 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cü olduğu iddiası ile gözaltına alınmasını, ancak çok kısa sürede Erdoğan'ın talimatıyla serbest bırakılmasını dayanak alıyorlar" yazdı.

"BELLİ Kİ BAYKAL ZORDA"

Halk TV'nin “tek sahibinin” Baykal olmasının bu şüpheleri arttırdığını ileri süren Ataklı, "Buna inanmam çok zor. Baykal'ın rahatsızlığı biliniyor. Böyle bir ortamda işime son verilmesi için talimat vereceğini sanmıyorum, ki ayrıca aramızdaki hukuk da en azından bunun bu kadar görgüsüzce yapılmasını engeller. Buna karşı bütün bu dedikodulara rağmen Baykal cephesinden hiç açıklama yapılmıyor. Belli ki Baykal zorda. Açıklama yapsa ve 'Bunlar elbette yalan' dese bu kez 'O halde muhalif gazeteciler neden hiçbir gerekçe gösterilmeden atılıyor?' sorusuna cevap vermek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

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