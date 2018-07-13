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Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 10:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinenin yankıları sürerken yeni iddialar da ortaya atılıyor. Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak'ı köşesine taşıdı. Muratoğlu, "Yabancılar ekonominin başındaki “Berat Albayrak kim?” diye sordular, “Erdoğan'ın damadı” cevabını alınca noktayı koydular. Hele yazılan raporlar… “Arkanıza bakmadan Türkiye'den kaçın” tadındalar." diye yazdı

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı iken yeni sisteme geçişle birlikte ekonominin başına geçen Berat Albayrak ile ilgili yorumda bulunan Sözcü yazarı Murat Muratoğlu bugünkü "Damat ekonomiyi nasıl toparlayacak" başlıklı yazısında "Bunlar dış mihrakların oyunu derler sıyrılıp giderler! Berat ekonomiyi batırsa ne fark eder?" diye yazdı.

İşte Muratoğlu'nun yazısının ilgili kısmı:

Kabine açıklandığından beri piyasalar kaynıyor. Özellikle yabancılar ekonominin başındaki “Berat Albayrak kim?” diye sordular, “Erdoğan'ın damadı” cevabını alınca noktayı koydular. Hele yazılan raporlar… “Arkanıza bakmadan Türkiye'den kaçın” tadındalar.

RAPORLARDA YAZAN CÜMLELER KARAMSAR

Raporlara yansıyan cümleler oldukça karamsar. Raydan çıkmış bir enflasyon, Hazine'nin rekor faizler ödediği yüklü temmuz borçlanması, her geçen gün artan risk primi ve Erdoğan'ın para politikasında aktif rol oynayacağını gösteren emareler…

Başkan Erdoğan piyasalara güven vermek adına damadı, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için; “Bu işi çok daha seri derleyip toparlayacağına ve başarıyla yürüteceğine inanıyorum” demecini verdi. Derleyip toplamasını beklemeden yabancı yatırımcılar pılını pırtını toplayıp kapıya yöneldi.


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Anahtar Kelimeler:
Yeni Kabine Berat Albayrak

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Okuyucu Yorumları 124 yorum
Ya bir gidin artık sanki bu soruyu soranlar Erdoğan'ın damadı olduğunu bilmiyorlardı,senden benden daha iyi biliyorlar, sözcü fitne yuvası gibi sürekli fitne fesat yalan haberlerle kime hizmet ettiğini açıkça gösteriyor,okumayın almayın prim yaptırmayın şuna,
emredersin, başüstüne.ne arzu edersiniz ne okuyalım beyim
giren çıkanı birgün fark edeceksiniz de Ogün geç olacak gibi duruyor.
@atek927 Sabah oku .A haber izle.Ne güzel dürüst tarafsız ve gerçekçi.
@atek927 sözcü gazetesi yalanı aynı bay muharremin amerikalılar beni aradısı gibi olmuş,sazanlarda hemen mutlu olmuş
recep erdoğan hanedanlığı ....ama unutuyor maalesef , bu dünya SULTAN SÜLEYMAN a kalmamış da recep erdoğan a mı kalacak ????
Arkanıza bakmadan türkiyeden kaçın güzel tespit. Ha ha ha.
cok dogru nasilsa dis mihraplarin oyunu bahanesi var damat takilcak kafasina göre tam bir sultan padisah hamlesi hazineyi akrabasina verio
doğru söylemiş...
dogru soylemisse buyrun sinir kapilari acik tutan mi var sizi...
Enerjide yaptıkları ortada Sözcü neresi size batıyor bakan olmasının utanmaz vatan hainleri
DIŞ GÜÇLER İSTEMEDİĞİNE GÖRE, DEMEK Kİ DOĞRU KİŞİ..::))
Kim demiş sözcü gazetesi.buz de inandık
Bizi hiçbir dış gücün oyunu yıkamaz..fakat içimizdeki dış güçlerin oyuncağı olan hayinler olduğu sürece ilerlemekte bayağı bi zorlanırız..Nedir bu içinizdeki ERDOĞAN ÇEKEMEMEZLİĞİ..Bayağı bi zorunuza gidiyor ama ALLAH CC izniyle ÜLKE yine zaferlere ulaşacaktır..
doğru söze ne denir. ama birazdan troller kudurur
Muz cumhuriyetiyiz muz.
Böyle olacağını bile bile damadını bakan yaptı. Gerçekten çok seviyor milletini oylarınızın karşılığı bu.
Ay ışığını saçar köpekse ürür durur, ay'ın bunda ne suçu var, Köpeğin huyu budur. Hz. Mevlana Bilmem anlatabildim mi?
bu yazar ve bunun gibiler kıçına kına yaksın oynasınlar. Ama dedikleri gibi olmayacak. Bunlar belli ki kendi temennileri.
ulan hepiniz bu memlekette yasiyoruz ne kinasindan soz ediyorsun sen ekonomiye bak ekonomiye ulke ne halde basinada damat getirildi kim guvenir bu memlekete ilay bu kadar basit cagdas ulkeler zengin uljeler saltanatlik diye dusunup yatirim yapmaz olay bu. yok herjes dusman dis mihrak falan gececeksin hepimiz ulkeniz zengin olsun deriz sanki herkes dusman
MURATOĞLU ŞU EKONOMİ NASIL DÜZELİR Bİ YARDIMCI OLSAN.Bİ MAHCUP ET BUNLARI?
arkalarına bakmadan kacanlar 100 yıl önce bu tatmışlardı ekonominizin olmaz ve olmazı bor ve toryum madenleri bizde olduğu müddet buradlarda kalacağınızı biliyoruz ama biz istersek verdiğimiz sattığımız kadar yetineceksiniz .2023 e kadar şartlarımıza uyarsanız kalmanıza sonra izin verebiliriz..
@karpinli gerçekten bu yazdıklarınıza inanıyor musunuz? Yüce Rabbim bile ilk emir olarak "ikra"(oku) demiştir. Biraz okusanız, yaşadığınız toplumu başkalarından değil de okuyarak anlamaya, yorumlamaya başlasanız güzel vatanım ne kadar da yaşanılabilir bir yer olacak... Kendimi düşünmüyorum, benden geçti artık da çocuklarımız adına gerçekten üzülüyorum.
Bu herif ekonominin Allahı olsa ( Tövbe haşa) getitrip bunu koymam o koltuğa. İnsan kul hakkından korkar, padişahlık rejimine geri döndük resmen. Kimse dış yatırım vs beklemesin artık. İşçilik ücretleri 200 dolar seviyelerine düşene kadar Türkiye'ye yatırım olmaz. Ekonomi yönetimine olan güven ve beklenti sıfıra düştü bir kere.
derleyip toparlayacak derken? hangi devlet düşmanı bozmuş ki bu ekonomiyi??????
CELLATINA AŞIK BİR MİLLET..
sağlam yiycekler bu kez allah kolaylık versin türklere
Kendinizi Allah aşkına yabancı bir şirketin yerine koysanıza bu durum karşısında siz nasıl hareket ederdiniz?
Ekonominin başına yurtdışından Hans'ı, George'u getirmemiz mi gerekiyordu yabancı yatırım uzmanlarına güven vermek için.
@mesutkay_83 Yabancı olmasına gerek yok. Çok iyi yetişmiş Türkler var çoğu maalesef yurtdışında (beyin göcü). Ancak hala Türkiyede azda olsa yetişmiş kaliteli insanlarımız var.
@mesutkay_83 ŞİMDİKİNİ KENDİNDEN SANIYON HERHALDE.
@mesutkay_83 yok damadı getirin yeter
türkiye turistin bol olduğu halkın fakir olduğu ülke oldu
KAÇSINLAR BİZ BİZE YETERİZ 16 SENE DAYANDIYSA 160 SENEDE DAYANIR KORKMASINLAR BENCE
yapti ne olacak varmı ekonomiyide iyiye goturdumu o zaman başka birşey bulursunuz sizın niyetınız zaten kötu
yok o öyle,bu böyle 16 yıldır neyi beğendiler ki bunu beğendiler
sizde kına yakarsınız
İyidir iyidir sayin beraat Albayrak bu ülke için iyi olmasa da benim için harika oldu hayat felsesem bu her kriz bir fırsattır tum birikimimi beş yıl önce dolar borsa ve katılım bankasından kar payına yatirdim elimdeki para tam 4 kat deger kazandı Rabbim Reisi bu ülkeden ve fakirlerin başından eksik etmesin sonuçta onlarada sukretmeyi öğretti.150 bin TL 580 bin tl oldu şimdi komple jatilim bankaciligindan kar payına yatirdim ayda 6.000tl temiz kazanç darısı sizlere olsun fakirlerrrr
@ege0307 SALAK 5 YIL ÖNCE 1 ARABA 28 MİLYARDI ŞİMDİ 180 MİLYAR OLDU .KAR NEREDE. APTAL .
yabancılar diyiyor la kaç yabancı ile görüştün ve nerede görüştün görüşmelerin video kaydı belgesi varmı elinde dümbük algı yaratıyon
Reis, hep destek, tam destek dedin. Millet olarak Bizde oyle yaptik, AMMA bu damat Bizi batirir Reis! Yalnis Adam,yalnis mevki. Sevmeyi biryana birakalim, bu Adam bu isin erbabi degil! Aman Reis!!!
sözcü kimin sözcüsü ona bakmak lazım önce,bu ülke sözcü yazarının iddia ettiği gibi bir ülke olmadığını 16 yıldır ispat etmiştir,şu anki piyasa oynaklığı ticaret savaşı endişesinden kaynaklıdır,dünya borsaları toplamda 4.3 trilyon dolar erimiştir,dolar global olarak güçlenmiştir,azıcık ekonomi bilgisi olanlar bunu bilir,ama sözcü yazarı gibi uşaklar nereden bilecek bunu,bilse dahi söyleyemeyecek kadar bu ülkeye düşman olmuşlar.
@cbozanli benim sözcüm
niye çememiyorsunuz kardeşim adam enerjiden anlıyor. ekonomiden anlıyor. hazineden anlıyor. böyle damat kaç kişiye nasip olur. bilal olaydı daha mı iyiydi. akıllı olun bu daha başlangıç.
sözcü nün yazdıklarına inanan beyin kaldı mı halen..
ÇALACAK KİŞİ HER MEVKİDE ÇALAR... MİLLET AKP ÜZERİNDEN DEVLETE ZARAR VERİYOR ... SÖZCÜ DÜŞMANLIĞINI BELLİ EDİYOR MYNET ÇANAKÇILIK YAPIYOR... VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN İNŞALLAH FAYDALI BİR KARAR OLMUŞTUR BEKLEYİP GÖRECEĞİZ.... ENERJİDE MÜKEMMELDİ...
şımarık çocuğu bakan yaparsan böyle sırıtır işte
@cardio34 chp genel başkanıda pişmiş kelle gibi ona ne dersin
BU CÜMLELERİ KİM SARFETTİ,KAÇAN YATIRIMCI YADA ŞİRKET KİM,HİÇBİR NET CÜMLE YOK,HABER BAŞTAN SONA SÖZCÜNÜN TEMENNİSİ ÜZERİNE KURGULANMIŞ...
@ortaknokta2009 koyun borsadan anlasaydın kaçanları görürdün
@kemler Kim kaçmış söyle de bizim gibi koyunlarda bilsin aydınlanalım biz cahiliz. Siz Alim siniz bize yardım edin. ;))
Ekonomiyi yürütmek her baba yiğidin harcı değildir,,uzaya altı ayda dört şeritli yol yapacaz derse damat,, bütün piyasa alt üst olur, bu işin şakası yok, ciddi iştir ekonomi,sadece icraatlar değil demeçler bile önemlidir, güven mevzusuna gelince, yabancılar değil yerlileri bile güvenmemesi normal değilmi ?
Şu ön yargınızı yıkmadığınız müddetçe hiç bir zaman başarılı bir tenkit yapamayacaksınız. Hanginiz açıp Albayrak’ın özgeçmişini okudu. Bu adam neden buraya getirildi diye araştırma yaptı?
AİLE BOYU HAZİNE....
tankla yıkamayanlar parayla mı yıkacaksınjz hadi oradan
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