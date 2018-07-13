Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı iken yeni sisteme geçişle birlikte ekonominin başına geçen Berat Albayrak ile ilgili yorumda bulunan Sözcü yazarı Murat Muratoğlu bugünkü "Damat ekonomiyi nasıl toparlayacak" başlıklı yazısında "Bunlar dış mihrakların oyunu derler sıyrılıp giderler! Berat ekonomiyi batırsa ne fark eder?" diye yazdı.
İşte Muratoğlu'nun yazısının ilgili kısmı:
Kabine açıklandığından beri piyasalar kaynıyor. Özellikle yabancılar ekonominin başındaki “Berat Albayrak kim?” diye sordular, “Erdoğan'ın damadı” cevabını alınca noktayı koydular. Hele yazılan raporlar… “Arkanıza bakmadan Türkiye'den kaçın” tadındalar.
RAPORLARDA YAZAN CÜMLELER KARAMSAR
Raporlara yansıyan cümleler oldukça karamsar. Raydan çıkmış bir enflasyon, Hazine'nin rekor faizler ödediği yüklü temmuz borçlanması, her geçen gün artan risk primi ve Erdoğan'ın para politikasında aktif rol oynayacağını gösteren emareler…
Başkan Erdoğan piyasalara güven vermek adına damadı, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için; “Bu işi çok daha seri derleyip toparlayacağına ve başarıyla yürüteceğine inanıyorum” demecini verdi. Derleyip toplamasını beklemeden yabancı yatırımcılar pılını pırtını toplayıp kapıya yöneldi.
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