Olay sözler! 'Aslolan Başkan'dır, ya uyarsın ya da tuvalette kovulduğunu öğrenirsin'

Ya bir tane olur, klasikleşir, mesela Rüzgar Gibi geçti, ya da Baba veya Rocky filmleri gibi peş peşe numaralandırılır. 1,2,3 diye.

Çok da dertlenmeyin sakın, Almanya’da da, Fransa’da pek çok Cumhuriyet yaşadı.

Lamı cimi yok, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemini ve gece açıklanan kabine ile artık “Yeni bir Cumhuriyetimiz” var.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni kabineyi değerlendirdiği yazısında "Başkanlık sistemlerinde kabineler için bir şey demenin gereği yoktur" dedi. "Aslolan Başkan'dır" diyen Altaylı, "Bu sistemde kabine dediğin tweet’le görevden alınabilme durumudur. Uç örnektir belki ama Ya Başkan’a uyarsın ya da tuvalette telefonundaki twitter aplikasyonundan öğrenirsin kovulduğunu" ifadesini kullandı.

Bürokrasinin en tepesinden geldi. Halk çok tanımaz ama biz biliriz biraz.

Önemli olan icraat. Yine de kabineden söz etmek gerekirse.

Eh, 16 yılda öğrendik zaten Sayın Başkan’ın neyi nasıl yaptığını.

Uç örnektir belki ama Ya Başkan’a uyarsın ya da tuvalette telefonundaki twitter aplikasyonundan öğrenirsin kovulduğunu.

Başkanlık sistemlerinde Kabineler için bir şey demenin gereği yoktur aslında.

Akşam Habertürk TV’de sordular “Kabine için ne diyorsunuz?” diye.

Bir başka sürpriz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.

Hakkında olumsuz tek kelime edemeyeceğimiz, aydın, olabildiğince demokrat tavırlı, özgürlükçü ve Atatürkçü bir isim. 10 numara atama desem yeridir.

Sürprizlerden biri Enerji Bakanlığından Maliye ve Ekonomi Bakanlğı’na kaydırılan Berat Albayrak.

Bana göre şaşırtıcı değil. Zaten özel sektörden finans tecrübesi var. Üstelik Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye’yi bir şirket gibi yöneteceğiz” dememiş miydi!

Hulusi Akar Paşa Milli Savunma Bakanı oldu. Emekli olmadan, doğrudan atlayarak. İlk kez bir Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanlığı koltuğuna oturdu. Mesele savunma ise kim bir genelkurmay başkanından daha iyi bilir savunma işlerini. Ya Savunma Sanayi Müsteşarı, ya Genelkurmay Başkanı. Elbette ikincisi.

Sonuç olarak başa dönmek lazım.

Bu sistemde önemli olan başkan.

Gerisi bugün var yarın olmayabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hükümetinden zorluklarla boğuşan bir Türkiye devraldı.

Başka Türkiyemiz yok.

Allah hepsinin yardımcısı olsun.



