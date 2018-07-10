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Olay sözler! 'Aslolan Başkan'dır, ya uyarsın ya da tuvalette kovulduğunu öğrenirsin'

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 11:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı yeni kabinedeki bakanlar için Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Altaylı, köşe yazısında "Bu sistemde kabine dediğin tweet’le görevden alınabilme durumudur. Uç örnektir belki ama Ya Başkan’a uyarsın ya da tuvalette telefonundaki Twitter aplikasyonundan öğrenirsin kovulduğunu" diye yazdı

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni kabineyi değerlendirdiği yazısında "Başkanlık sistemlerinde kabineler için bir şey demenin gereği yoktur" dedi. "Aslolan Başkan'dır" diyen Altaylı, "Bu sistemde kabine dediğin tweet’le görevden alınabilme durumudur. Uç örnektir belki ama Ya Başkan’a uyarsın ya da tuvalette telefonundaki twitter aplikasyonundan öğrenirsin kovulduğunu" ifadesini kullandı.

'ÇOK DA DERTLETMEYİN'

Altaylı'nın "Hadi hayırlısı" başlığıyla (10 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Liberallerimizin 20 yılı aşkın bir süredir istediği “2. Cumhuriyet” sonunda ilan edildi.

Lamı cimi yok, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemini ve gece açıklanan kabine ile artık “Yeni bir Cumhuriyetimiz” var.

Çok da dertlenmeyin sakın, Almanya’da da, Fransa’da pek çok Cumhuriyet yaşadı.

Bu iş biraz Hollywood filmleri gibidir.

Ya bir tane olur, klasikleşir, mesela Rüzgar Gibi geçti, ya da Baba veya Rocky filmleri gibi peş peşe numaralandırılır. 1,2,3 diye.

'ASLOLAN BAŞKANDIR'

  1. Cumhuriyet’in ilk kabinesi de açıklandı

Akşam Habertürk TV’de sordular “Kabine için ne diyorsunuz?” diye.

Başkanlık sistemlerinde Kabineler için bir şey demenin gereği yoktur aslında.

Aslolan Başkan’dır.

ABD’de gördük örneğini, bu sistemde kabine dediğin tweet’le görevden alınabilme durumudur.

Uç örnektir belki ama Ya Başkan’a uyarsın ya da tuvalette telefonundaki twitter aplikasyonundan öğrenirsin kovulduğunu.

Önemli olan Başkan’dır.

Eh, 16 yılda öğrendik zaten Sayın Başkan’ın neyi nasıl yaptığını.

Çok büyük sürpriz olmaz.

Ama eli daha rahat olacaktır.

Güvenoyu diye bir sorun yok, Meclis’teki dengeleri düşünmek yok.

Önemli olan icraat. Yine de kabineden söz etmek gerekirse.

Kimi isimler beklentiye uygun, kimi isimler sürpriz.

Başkan yardımcısı çoğunluk için sürpriz.

Bürokrasinin en tepesinden geldi. Halk çok tanımaz ama biz biliriz biraz.

Hakkında olumsuz bir laf duymadık Fuat Oktay Bey’in.

Çalışkan, güvenilir, bürokrasiye hakim biri. Yeni devlet düzeni oluşturulurken gerekli özelliklere sahip.

Muhtemelen başka Başkan yardımcıları da atanacaktır önümüzdeki günlerde.

Bir başka sürpriz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk.

Hakkında olumsuz tek kelime edemeyeceğimiz, aydın, olabildiğince demokrat tavırlı, özgürlükçü ve Atatürkçü bir isim. 10 numara atama desem yeridir.

Sürprizlerden biri Enerji Bakanlığından Maliye ve Ekonomi Bakanlğı’na kaydırılan Berat Albayrak.

Bana göre şaşırtıcı değil. Zaten özel sektörden finans tecrübesi var. Üstelik Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye’yi bir şirket gibi yöneteceğiz” dememiş miydi!

Hulusi Akar Paşa Milli Savunma Bakanı oldu. Emekli olmadan, doğrudan atlayarak. İlk kez bir Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanlığı koltuğuna oturdu. Mesele savunma ise kim bir genelkurmay başkanından daha iyi bilir savunma işlerini. Ya Savunma Sanayi Müsteşarı, ya Genelkurmay Başkanı. Elbette ikincisi.

Sonuç olarak başa dönmek lazım.

Bu sistemde önemli olan başkan.

Gerisi bugün var yarın olmayabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hükümetinden zorluklarla boğuşan bir Türkiye devraldı.

Başka Türkiyemiz yok.

Allah hepsinin yardımcısı olsun.


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