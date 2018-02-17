Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

Afrin'de iki yıldır Zeytin Dalı Harekatı'na karşı hazırlık yapan PKK-PYD'nin yakalanan teröristlerin ifadeleri okuyanları şoke etti. Yakalanan YPG'li teröristler ifadelerinde Afrin'in 2 yıl önce terör yuvasına döndüğünü ve tüneller kazıldığını anlattı. YPG'li teröristler, Kandil'den keskin nişancıların yanında fedai eylemler için 25 canlı bombanın geldiğini belirtti. İşte o ifadeler ve Afrin'de yaşananlar... 5 BOMBALI ARAÇ BEKLİYOR

Afrin'in merkezinde 5 bombalı araç var. TSK ve ÖSO'nun gireceği günü bekliyor.

Terör örgütünün elinde çok uzun menzilli ve ısı güdümlü füzeler ile sarin gazı var. Sarin gazını havan topuyla Türk askerlerine karşı kullanacaklar.

PYD sivil halkın arkasına gizleniyor. YPG'liler gitmek isteyenleri tutuklayıp hücrede bekletiliyor. 8 BİN KİŞİYE ASKER KİMLİĞİ

Afrin için en buyük desteğin Münbiç'den geldiğini söyleyen itirafçılar YPG'liler "Münbiç'te 'Münbiç Askeri Meclis' kuruldu. ABD'li yetkililerle 8 bin kişiye askeri kimlik dağıtıldı" dediler. Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler... KESKİN NİŞANCILAR BÖLGEDE



Akşam'da yer alan habere göre, Mehmetçik Afrin merkeze ilerleyişini sürdürürken, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar da birliklere ateş gücü sağlıyor. Özel Kuvvetler ve komando timiyle hareket eden keskin nişancılar, teröristlerden arındırılan bölgelerdeki üs noktaları ile örgüt üyelerinin geçiş güzergahlarında oluşturdukları gizlenme alanlarında görev yaparak, bölgeyi 24 saat gözetim altında tutuyor. Arazide gizlenmelerine yardımcı olan özel kıyafetleriyle mevzi oluşturan nişancılar, gece görüş dürbünlü silahlarıyla ateş desteği sağlıyor. Keskin nişancılar gizlendikleri mevzilerde yer yer 48 saat hareketsiz bekleyebiliyor.

"SİVİL GİYİNİP ZEYTİNLİKTE SAKLANIYORDUK"



Rusya'nın resmi Russia Today (RT) Arapça televizyon kanalı, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde bir teröristle yaptığı röportajı yayımladı. PYD/PKK'nın sivilleri istismar stratejisini ifşa eden terörist, "Biz burada zeytinler arasında sivil kıyafetle kendimizi koruyoruz" dedi. Muhabirin, "Neden sivil kıyafet giyiyorsunuz?" sorusuna da terörist, TSK ve ÖSO'nun Afrin içinde askeri üniformalıları hedef aldığını söyledi. Terörist, konuşmasında, sivillerin yaşadığı köylerin içinde varlık gösterdiklerini de itiraf etti, Afrin'deki sivilleri kalkan olarak kullandıklarını söyledi. Afrin'le ilgili flaş iddia: Türkiye, kontrolü Suriye ordusuna bırakabilir "SAVAŞI KESİNLİKLE KAZANACAKLAR"



The Times'a konuşan YPG'li İngiliz terörist Huan Lei "Türk ordusunun büyüklüğüne kıyasla YPG'li birkaç bin militanın hiçbir şansı yok" diyerek şunları söyledi: "Sabah akşam bombalanıyoruz. Türki-ye adeta bir savaş makinesi. Tankları, zırhlı araçları, jetleri ve uyduları var. Zaman alsa da, savaşı kesinlikle kazanacaklar. Türk birliklerini durdurabileceğimiz konusunda gerçekten şüpheliyim. Ama direneceğiz."

ABD'Lİ ASKERLER İNGİLİZCE DERSİ VERİYOR



Bir dönem Münbiç'te kaldıktan sonra Afrin'e geldiğini anlatan bir YPG'li, "Bizim birliğe ABD'li bir asker olduğunu bildiğimiz biri bize İngilizce dersi veriyordu. Avrupa'ya gittiğimiz zaman yabancı dilin lazım olacağını söylüyordu" dedi. SİRGAYA'DAN BURSEYA'YA! 5 KM'LİK HENDEK



Terör örgütü PYD/PKK'dan kurtarılan Dikmetaş köyü yakınlarında, teröristlerin 5 kilometre uzunluğunda hendek kazdığı ortaya çıktı. 4 metre boyundaki ve 3 metre genişliğindeki hendeğin harekat ile teröristlerden arındırılan Sirgaya Tepesi'nden Burseya Dağı'na uzandığı ve ikmal yolu olarak kullanıldığı belirlendi. 5 kilometrelik hendekten arazi aracının geçebildiği tespit edildi. Afrin'deki teröristten itiraf! 'Hedef olmamak için...' TERÖRİSTLERE NEFES ALDIRILMIYOR



Zeytin Dalı Harekatı'nın 29. gününde topçu bataryaları, fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla karadan, jetler ise havadan terör hedeflerini ateş altına aldı. Teröristler Cinderesi'nde İHA ve SİHA korkusuyla her yerde lastik yaktı. Köylerde YPG kimlikleri ve para ele geçirildi.