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Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 07:51 | Son Güncelleme

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin her geçen gün yeni haberler geliyor. İddiaya göre, terör örgütü PYD/PKK'nın 25 canlı bombası ve 5 bombalı aracı terör saldırıları için Afrin'de bekletiliyor. ABD'li askerlerin ise 'Münbiç Askeri Meclis'ini kurup 8 bin teröriste askeri kimlik dağıttığı belirtiliyor.

Afrin'de iki yıldır Zeytin Dalı Harekatı'na karşı hazırlık yapan PKK-PYD'nin yakalanan teröristlerin ifadeleri okuyanları şoke etti. Yakalanan YPG'li teröristler ifadelerinde Afrin'in 2 yıl önce terör yuvasına döndüğünü ve tüneller kazıldığını anlattı. YPG'li teröristler, Kandil'den keskin nişancıların yanında fedai eylemler için 25 canlı bombanın geldiğini belirtti. İşte o ifadeler ve Afrin'de yaşananlar...

5 BOMBALI ARAÇ BEKLİYOR

  • Afrin'in merkezinde 5 bombalı araç var. TSK ve ÖSO'nun gireceği günü bekliyor.

  • Terör örgütünün elinde çok uzun menzilli ve ısı güdümlü füzeler ile sarin gazı var. Sarin gazını havan topuyla Türk askerlerine karşı kullanacaklar.

  • PYD sivil halkın arkasına gizleniyor. YPG'liler gitmek isteyenleri tutuklayıp hücrede bekletiliyor.

8 BİN KİŞİYE ASKER KİMLİĞİ

  • Afrin için en buyük desteğin Münbiç'den geldiğini söyleyen itirafçılar YPG'liler "Münbiç'te 'Münbiç Askeri Meclis' kuruldu. ABD'li yetkililerle 8 bin kişiye askeri kimlik dağıtıldı" dediler.
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KESKİN NİŞANCILAR BÖLGEDE

Akşam'da yer alan habere göre, Mehmetçik Afrin merkeze ilerleyişini sürdürürken, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancılar da birliklere ateş gücü sağlıyor. Özel Kuvvetler ve komando timiyle hareket eden keskin nişancılar, teröristlerden arındırılan bölgelerdeki üs noktaları ile örgüt üyelerinin geçiş güzergahlarında oluşturdukları gizlenme alanlarında görev yaparak, bölgeyi 24 saat gözetim altında tutuyor. Arazide gizlenmelerine yardımcı olan özel kıyafetleriyle mevzi oluşturan nişancılar, gece görüş dürbünlü silahlarıyla ateş desteği sağlıyor. Keskin nişancılar gizlendikleri mevzilerde yer yer 48 saat hareketsiz bekleyebiliyor.

"SİVİL GİYİNİP ZEYTİNLİKTE SAKLANIYORDUK"

Rusya'nın resmi Russia Today (RT) Arapça televizyon kanalı, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde bir teröristle yaptığı röportajı yayımladı. PYD/PKK'nın sivilleri istismar stratejisini ifşa eden terörist, "Biz burada zeytinler arasında sivil kıyafetle kendimizi koruyoruz" dedi. Muhabirin, "Neden sivil kıyafet giyiyorsunuz?" sorusuna da terörist, TSK ve ÖSO'nun Afrin içinde askeri üniformalıları hedef aldığını söyledi. Terörist, konuşmasında, sivillerin yaşadığı köylerin içinde varlık gösterdiklerini de itiraf etti, Afrin'deki sivilleri kalkan olarak kullandıklarını söyledi.

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"SAVAŞI KESİNLİKLE KAZANACAKLAR"

The Times'a konuşan YPG'li İngiliz terörist Huan Lei "Türk ordusunun büyüklüğüne kıyasla YPG'li birkaç bin militanın hiçbir şansı yok" diyerek şunları söyledi:

"Sabah akşam bombalanıyoruz. Türki-ye adeta bir savaş makinesi. Tankları, zırhlı araçları, jetleri ve uyduları var. Zaman alsa da, savaşı kesinlikle kazanacaklar. Türk birliklerini durdurabileceğimiz konusunda gerçekten şüpheliyim. Ama direneceğiz."

ABD'Lİ ASKERLER İNGİLİZCE DERSİ VERİYOR

Bir dönem Münbiç'te kaldıktan sonra Afrin'e geldiğini anlatan bir YPG'li, "Bizim birliğe ABD'li bir asker olduğunu bildiğimiz biri bize İngilizce dersi veriyordu. Avrupa'ya gittiğimiz zaman yabancı dilin lazım olacağını söylüyordu" dedi.

SİRGAYA'DAN BURSEYA'YA! 5 KM'LİK HENDEK

Terör örgütü PYD/PKK'dan kurtarılan Dikmetaş köyü yakınlarında, teröristlerin 5 kilometre uzunluğunda hendek kazdığı ortaya çıktı. 4 metre boyundaki ve 3 metre genişliğindeki hendeğin harekat ile teröristlerden arındırılan Sirgaya Tepesi'nden Burseya Dağı'na uzandığı ve ikmal yolu olarak kullanıldığı belirlendi. 5 kilometrelik hendekten arazi aracının geçebildiği tespit edildi.

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TERÖRİSTLERE NEFES ALDIRILMIYOR

Zeytin Dalı Harekatı'nın 29. gününde topçu bataryaları, fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla karadan, jetler ise havadan terör hedeflerini ateş altına aldı. Teröristler Cinderesi'nde İHA ve SİHA korkusuyla her yerde lastik yaktı. Köylerde YPG kimlikleri ve para ele geçirildi.

Cinderesi Yukarı Divan Köyü'nde çok sayıda terörist cesedi bulundu, YPG'lilerin yanında Suriye paraları ve rozetler ele geçirildi. Afrin'in Hasan Kelkavi ve Celeme köylerini terör örgütü PYD/PKK'dan temizlendi. Türk savaş uçakları, doğudaki Bafelyun Dağı ile batı cephesindeki Cinderesi ve Şeyh Hadid bölgesine gece saatlerinde bomba yağdırdı. Teröristlerden temizlenen Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Darmık Dağı'nda kurulacak üs için iş makinelerinin çalışması sürüyor.

ESAD'A YARDIM ÇAĞRISI

TSK, harekatın 28. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1551'e ulaştığını duyurdu. Türk ordusu karşısında yenilen YPG, Beşşar Esad'dan resmen yardım istedi: "Suriye ordusunun harekete geçmesinden büyük memmuniyet duyacağız."

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Terörist eğitmeni,tedarikçisi,koruyucusu, ABD ... Teröristin ağababası ABD dir
acele yok.Şehit verilmeden olsun 6 ayda olsun.Yiğitlerimizin tırnağına taş değmesin
abd pkkdır pkk ile masaya oturulup anlaşıldı yine aldatıld rte
allah büyüktür onunda üstesinden geliriz evelallah.
çok doğru degas biri pkkyı birileri ösoyu el nusrayı birileri selefi tüm arapları eğitiyor birleri bizim ülkemizde tatil yapıyor sonra suriyeye gidip cihat yapıyor salih müslim gibi açılım gibi barzani gibi
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