Olay yaratacak çıkış! 'Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi?

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Sağlık Bakanlığı yetkililerine seslenen Faruk Beşer, “Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi? Hastaları çıplak yapmak zorunluluk mu? Öyleyse kadına kadın, erkeğe erkek doktor bakamaz mı?” dedi.
Aynı zamanda Yeni Şafak'ta köşe yazarlığı yapan Beşer yoğun bakımda tedavi gören hastaların, bir daha yoğun bakıma girmek istemediklerini de öne sürerek, “Bir giren beni bir daha oraya koydurursanız, hakkımı helal etmem diyor, bundan memnun musunuz?” dedi.
Sağlık Bakanlığı yetkililerine— Faruk Beşer (@farukbeser) 25 Şubat 2018
Yoğun bakımda kadın erkek ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi?
Hastaları çıplak yapmak zorunluluk mu?
Öyleyse kadına kadın, erkeğe erkek doktor bakamaz mı?
Bir giren beni bir daha oraya koydurursanız hakkımı helal etmem diyor, bundan memnun musunuz
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