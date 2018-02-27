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Olay yaratacak çıkış! 'Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 08:06 | Son Güncelleme

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Faruk Beşer, Sağlık Bakanlığı yetkililerine "Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi? Kadına kadın, erkeğe erkek doktor bakamaz mı?" sorusunu yöneltti.

Olay yaratacak çıkış! 'Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi?'

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Sağlık Bakanlığı yetkililerine seslenen Faruk Beşer, “Yoğun bakımda kadın ve erkeği ayrı odalarda tutmak mümkün değil mi? Hastaları çıplak yapmak zorunluluk mu? Öyleyse kadına kadın, erkeğe erkek doktor bakamaz mı?” dedi.

Aynı zamanda Yeni Şafak'ta köşe yazarlığı yapan Beşer yoğun bakımda tedavi gören hastaların, bir daha yoğun bakıma girmek istemediklerini de öne sürerek, “Bir giren beni bir daha oraya koydurursanız, hakkımı helal etmem diyor, bundan memnun musunuz?” dedi.

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Marmara Üniversitesi yoğun bakımda kadın ve erkek faruk beşer

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Okuyucu Yorumları 60 yorum
Bence çok doğru söylüyor.Uygulanması yerinde olur.
Kesinlikle katılıyorum... Herkesin hassasiyetlerine saygı duymak lazım; mümkün oldukça ve de kimseye bir zararı da yoksa...
arabistana canım hadi
tabi mümkün daha çok kadın okutursanız daha iyi eğitim verirseniz olur ama sizin beyniniz için tıp ta bi çare yoktur diye düşünüyorum
Kadınların okumasını istemeyen, sadece evde kocasına hizmet etmesini isteyen bir zihniyetin kadın hastalar için kadın doktor istemesi kadar ahmak ve acizce bir şey yok. Üstelik bunu isteyen de bir profesör.
@aren_dagtekin_1987, Bizim dinimizin ilk emri "OKU"dur. insanlara din özgürlüğünü vererek okumasını sağlarsan herkes okur. ha bu sizin dediğiniz zihniyetin dinle bağı yok. onlar insanları dinden imandan soğutması için yetiştirilmiş din düşmanlarıdır.
@ozturk03507 islamdan bahsetmıyor....sapıklıktan bahsedıyor....hanı ALLAHIN EVINDE cocuklara tacızde bulunup bırkereden bırsey olmaz dıyen zıhnıyet dın ve onun harmılerınden....
@aren_dagtekin_1987 bahsettiğin zihniyetten kastın islam ise ki öyle anlaşılıyor. Dinimizin İlk Emri "OKU" bunu sakın unutma
@binbirdirek_t_2017 Hele şükür be kardeşim Doğru anlayan biri çıkmış çok şükür. Zihniyet kelimesi yerine kafalarına göre din kelimesini yerleştirip beni eleştirmişler akıllarınca. Yazdığımı okuyamayan, okuyup da anlayamayanlar kalkıp insanları eleştriyor.
@aren_dagtekin_1987 YAHU BUNLARA PROFESÖR DEMEK SAÇMALIK .. FETÖNÜN İSTEĞİYLE TAYYİBİN ONAYIYLA YARDIMIYLA BİR YERLERE GELMİŞ YOBAZ BOZUNUTULARI BUNLAR.
@ozturk03507 İslam'a dil uzatanın dili kopsun. El uzatanın eli kopsun. Gözü olanın gözü çıksın. Kardeşim ben Elhamdülillah Müslüman'ım. Yazdıklarımı dikkatli oku ve ona göre yargıla
Provoke
ALLAH RAZI OLSUN.BU YARAYI DİLE GETİREN BİRİ OLDU SONUNDA.İNSAN HASTA OLMAYA GÖRSÜN.NE MAHREMİYET KALIYOR,NE İNSAN HAKKI,NE HASTA HAKKI...
Çok doğru söylemiş.
Merak etme doktorlar sizlerin gibi içlerinde art niyet,sapıklık duygusu yok, sizler böyle sapıkça düşünceler içindeyken doktorlar tıbben bilimle uğraşırlar..
Ulan bu soruyu soran dingil Yogun bakımdaki insan ölmek üzere çan derdinde üstelik çogunluk yaşlı insan Senin aklın hep oraya çalıstıgı için aklına bunlar gelmemiştir
Yani yoğun bakımda ölümle cebelleştiğin bir anda bile uçkurun aklına geliyorsa, bence sizi kısırlaştırmak lazım. Siz nasıl profesör olmuşsunuz yazık ettiler güzelim ülkemi...
Buna cevap bile vermiyorum. ölüm döşeğde ble kadının bacak arasıyla meşguller. dindar geçinenlere bu sapık ruh nasıl geliyor anlamış değilim.
Sapıklar... bu aralar abuk sabuk açıklama furyası var değişim rüzgarları mi esiyor yine
Odayı ayır doktoru ayır . Haremlik selamlık yapıyorlar , yobazlar hortladı , modern çağdaş Türkiye elden gidiyor derler provoke ederler.Haber yapar insanları kışkırtır para kazanırlar.
O halde bile aklın şeyindeyse seni direk 4 kolluyo koymak lazım..
burnunuzu sokmadığınız bi yoğun bakımlar kalmıştı
Kadınları 12 yaşında evlendirmwyip okutursanız olur. Örümcek beyinli ölü seviciler
Batıdaki tıp ile bizdeki tıp arasindaki fark bu.Biz tıpta bacak arasını tartışırız adamlar genetiği,hastaliklara yeni çareleri.Tiksiniyorum sizinle aynı ülkede yaşamaktan
sen yoğun bakımda kalsan öyle ağrılar acılar çeksen bidaha girmek istermisin saunamı orası nasıl bir kıt beyin nasıl bir kafa yapısı var arkadaş??kadın doktor baksın diyorsun ama kız çocuklarının okumasınada karşı çıkıyorsunuz bu ne perhiz ne lahana turşusu yav arkadaş bir kerede şu çocukların kadınların uğradığı taciz tecavüz şiddet olaylarınada bir tepki verin nerde gereksiz bir muhabbet var ordasınız memleketin derdi başından aşkın tuzu kurular neyle kafa yoruyorlar millet uzaya araba gönderiyor bizim sözde aydınlarımız neyle uğraşıyor
ya bi yürü git
erkeğin hastalığına çare bulan doktor kadınsa bakmasın o zaman hasta kişi ölsün mesela sen geri kafalı fikirsiz sağlıkta cinsiyet olursa hastalıklara cağda olurmu ulen yatacak yerin yok senin
Bi seee gidin ya ulan bilmiyorsanız yorum yapıp kendinizi komik duruma düşürmeyin, yoğun bakımlarda kadın erkek aynı odada kalır ancak paravanlarla bölünmek zorunda çünkü yopun bakım hastaları temizlenmek zorunda oldukları için yarı çıplak olurlar bu ayrım olmak zorunda yani
bu güne kadar şu dincilerin bir tane adam akıllı bir konu ile uğraştıklarını görmedim. orada yapılan tedaviler ile değil de. şekli ile uğraşan beyinsizler. aklınız fikriniz cinsellik başka da bir konu yok.
Beyinsiz yorumcular niye konunun özünü anlamıyor . yada öyle kurulmuşlar
bir doktor olarak bu islam prof(?) zatin islam in hosgoru ve yardim dini olan ozunu kavrayamadigini ayrica yaptigi bu aciklamayla insanlari provoke etmeye calistigini dusunuyorum. bunlarin disinda ulkedeki saglik alanindaki sikintilardan zerre kadar bilgisi olmadigini be hatta doktorlarin ya da saglik calisanlarinin sanki yogun bakimda herkesi cirilciplak birakip da karsisinagecip izliyormusuz gobi bir intiba uyandirmaya calisarak kamu gorevlilerine hakaret ve iftirada bulundugunu dusunuyorum.Son sozu de kisi herkesi kendisi gibi zannederek diyerek bitiriyorum..
Yahu bu dincilerin aklında cinsellikten başka bişey yokmu ? Normal bi insan günde 10 kez sex düşünüyorken bu adamlar günde 100000 kere sex düşünüyorlar. Sen ilk önce hasranelerdeki teknolojiyi nasıl arttırırız. Eko çektirmek için 1 ay sonraya gün veriyorlar bunu nasıl düzeltiriz bunu araştır
TIPKI GİYİM MAĞAZALARININ BAYAN KABİNLERİNDE ERKEK GÖREVLİ BULUNMASI GİBİ
Bu Kafaların İLİM den Alamadığını Biliyordum, Bu Sözleri ile DİNDEN de Anlamadıkları Ortaya Çıktı. ALLAH Sizlere Akıl Fikir Versin. ALLAH Sizleri ISLAH Etsin. ALLAH Sizlere VİCDAN ve MERHAMET Versin. Saygılarımla
prof ilim adamı demektir. bunlar çıldırdı.bunları prof yapanın .....
Ulen daha yakın zaman kadar bu ülkenin evlatlarını üniversite kapılarından tekme tokat kovalayan yerlerde sürükleyen onurunu kıran inciten sizin ağababalarınız deyilmiydi. Şimdide kadın okutmaktan bahsediyorsunuz. Ama şükür ki buda aşıldı sizin çolak ileri görüş anlayışınızda demokrasiniz adalet anlayışınız bir nebzede olsa yerin dibine gömülmüş oldu.
mahremiyetten anlamayan bir zihniyete ne anlatsan boş
Ekşi sözlükten alıntı... cinsellikle ilgili hiçbir porno film yönetmeninin hayal edemeyeceği şeyler hayal ediyorlar.
Burası türkiye, hergün yeni bir sapıklık haberi duyuyoruz. Tecavüzler tacizler dapıklıklar diz boyu. Yoğun bakımdaki hastanın aklına gelebilecek bir şey değil tamam. Ama bunun hasta bakıcısı var hemşiri hemşiresi var. Temizlikçisi var. Şuuru kapalı çırılçıplak bir yatırılmış olan bir hasta sahibinin endişe duymasna veya rahatsız olmasına bunu ifade etmesine bu kadar tepki niye ? Böyle düşünenleri sapık veya cahil ilan etmek insaf yahu.
"Koyun Can Derdinde, Kasap Et Derdinde" adamlar ölümle cebelleşiyor, adamın düşündüğüne bak.
ÇOK DOĞRU SÖYLÜYOR ÇÜNKÜ YOĞUN BAKIMDAKİ BAZI BAYAN HASTALAR ÇARESİZ ÇIPLAK KENDİNDE OLMADIKLARI İÇİN BAZI HEKİM ERKEK HEMŞİRE ERKEK HASTA BAKICILARIN TACİZE MAĞDUR KALDIKLARI OLUYOR LAKİN BUNLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKMIYOR TABİ HER HEKİM HEMŞİRE HASTA BAKICI BÖYLE DEMİYORUZ FAKAT TEDBİR AÇISINDAN KİMİN NE OLDUĞUNU BİLEMEDİĞİMİZ İÇİN ÖZELLİKLE YOĞUN BAKIMDAKİ ERKEK HASTALARLA BAYAN HASTALARIN VE ÇALIŞANLARIN ERKEK HASTALARA ERKEK BAYAN HASTALARA BAYAN OLARAK UYGULANMASI EN DOĞRUSU OLUR...
Şimdi de yoğun bakımda iyileşme bekleyen hastalara mı göz diktiniz aşşağılık sapıklar..yeter artık yaa ..Bu dinin ve bu dinin adamı olduğunu iddia edenlerin başka hiç düşünecek söyleyecek başka bir konuları yok mu?? Siz bu konuları gündeme getirerek En saf ve temiz duygular içindeki müslümanları bile dinden soğuttuğunuzun farkında değilmisiniz??Farkında olmamanız mümkün değil.O zaman bütün bu yaptıklarınız İslam dinini yok etmek projesi olabilir mi??
Din konusunda prof.luk doçentlik verirsen olacağı budur, bunları süreceksin ortadoğuya görecekler analarının örekesini
hastanelerde yaşanan bu problemleri görmezden gelen bütün doktor ve sağlık çalışanları Allah size o insanların yaşadıklarının on katını versin çoluğunuz çocugunuz sevdikleriniz gözlerinizin önünde aynısını yaşasın amin.
yoğun bakımdaki hastalar kendinde olsalar o halde kadın erkek ayrı odada olmak isterler mi elbette isterler nasıl olsa hastanın seçme hakkı yok demek yanlıştır, yoğun bakımda hastada olsa mahremiyeti vardır, yoğun bakımda ki kişi sizin eşiniz anneniz olsa yandaki yatakta yatan erkek hastanın kendine geldiğini ve eşiniz veya annenizi o halde gördüğünü düşünsenize mahremiyet mahremiyet hasta içinde sağlıklı içinde mahremiyet şart
"İmam hatipte 18 çocuğa dehşeti yaşattı! Yargı tarihinin en ağır cezası verildi"...yoğun bakım mı dediniz sayın hocam...
yogun bakımdakı hastalar onu dusunecek durumda degıl ..kı hastalar gozlerını bıle acamıyor ...kımsede tatıle gıder gıbı yogun bakıma gıtmıyor kıı..bıdaha yogun bakıma gıtmem derkenn..haha
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