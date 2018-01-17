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Olay yaratacak eşcinsellik iddiası! 'Osmanlı'da...'

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 08:38 | Son Güncelleme 4 saat önce

Türkiye LGBTİ Birliği’nin internet sitesine bir röportaj veren İhsan Eliaçık, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Eliaçık, İslam’ın zorbalığa karşı olduğunu belirterek eşcinsellere zorbalıkla dayatılanların İslam’da yeri olmadığını savundu

Olay yaratacak eşcinsellik iddiası! 'Osmanlı'da...'

“Osmanlı da bile zenne (eşcinsellik) hukuku üretilmişti” diyen Eliaçık, “Padişahın önünden resmi geçit yaparlardı. Toplumsal bir kesim olarak tanınırlardı. Evliya Çelebi Seyehatnamesi’nde anlatır” dedi.

İşte o röportaj:

İslam’da LGBTİ bireylerin yeri nedir?

Yaygın dinî kanaate göre, geçmişte helak oldukları ve Lut kıssasından dolayı da lanetlenmeleri gerektiği yönündedir. Bu doğru bir görüş değil. Lut kıssasında dışlanan şey baskı, zulüm ve zorbalıktır. Kavmin zenginlikten şımarmış ileri gelenleri, kendi cinsel eğilimlerini insanlara, özellikle de gençlere zorla dayatıyorlardı. Hasbahçelerindeki eğlenceler için şehirde ‘genç oğlan’ arıyorlar, hangi ailede varsa onu kırbaç zoruyla alıp götürüyorlardı. Bu nedenle Lut’un evini bastılar, kapıya dayandılar, gelen misafirleri bize ver dediler, gelen gençleri zorla alıp götürmeye kalktılar. İşte bu tutuma kızılıyor kıssada. Dolayısıyla Kur’an’ın lanetlediği baskı, zulüm ve zorbalıklardır. Kim ve ne adına yapılıyorsa yapılsın fark etmez. İnsanların yatak odasını ve cinsel yaşantılarını araştırmak tecessüse girer ve yasaklanmıştır. İnsanların özel hallerini araştırmak ve buradan bir nefret söylemi geliştirmek doğru değildir. LGBTİ bireylerinin tercihleri kendi özel halleri olup, kamusal alanda hak ve özgürlükler bakımından eşit görülmelidirler. Hele bir kamu gücü olarak devletin resmi dini, mezhebi, etnik kimliği, ırkı, kişi kültü olamayacağı gibi cinsiyeti de olamaz.

Ana konularda İslam’ın ne olduğuna ilişkin pek farklılık olmaz. Mesela hangi müslümana sorsanız ‘öldürmek, çalmak, rüşvet, tecavüz, şirk vb. kötü; adalet, barış, dürüst olmak, hak yememek, komşuya iyi davranmak, zulmetmemek vb. iyidir’ der. Bunlarda kimse ihtilaf etmez, ama iş icraata gelince kişi bunları söyler ama tam tersi bunların yapan birisi olabilir. Yani farklılıklar ve bunlardan kaynaklanan yanlışlıklar daha çok icraattadır.

Mesela İran’da cinsiyet geçişi yapan bir trans birey kabul görülürken bir gay neden asılıyor?

Cinsiyet değiştirmenin serbest olması doğru, gay bireyin asılması ise yanlış bir uygulamadır. Dinî temeli de yok. İran devletinin cinsiyetçi yaklaşımını gösteriyor. İran’da devletin hem resmi dini (İslam) hem resmi mezhebi (Caferi) hem de resmi cinsiyeti (erkek, heteroseksüel, ataerkil) var. Aşağı yukarı Türkiye Devleti de öyle; Müslüman/Sünni/Türk/Erkek/Heteroseksüel/Ataerkil… Halbuki devletlerde bunların hiçbiri olmaz, bunlar karşısında tamamen eşit mesafede durması gerekir. Taraf olacağı şey adalet, karşı olacağı şey de her tür baskı, zulüm ve zorbalıktır.

Nefret söylemlerinin temelinde neler yatıyor olabilir ve yine bu söylemler karşısında ne gibi önlemler alınabilir?

Nefret söylemleri din, mezhep, ırk, bölge, cinsiyet vb. bir çok sebepten kaynaklanıyor olabilir. Bunun panzehiri dinleri, inançları, mezhepleri, ırkları, bölgeleri, renkleri, cinsiyetleri, cinsel tercihleri ne olursa olsun tüm insanların Yaratıcı katında ve kanun önünde eşit ve özgür görmektir. Kur’an sizin en şerefliniz en takvalı olanınızdır der. Takva kişinin kendisine, çevresine, doğaya ve tüm canlılara zarar vermekten sakınması demektir. Bütün bunlardan sakınarak yaşayan bir LGBTİ birey, her gün bir canlıya, doğaya, çevreye zarar vererek yaşayandan daha değerlidir.

Siyasiler LGBTİ bireylerine yönelik işlenen suçlara karşı neden sesiz?

Seçmenin tepki göstermesinden ve oy kaybetmekten korkuyorlar. Genelde şöyle bir kanaat var; birisi eşcinsellik üzerine konuşuyorsa ‘demek ki onda da var bir şey’ gibi bakılıyor. Ataerkil maço kültürün bunu konuşmaya bile cesareti yok. Çünkü özgür, rahat, kendiyle barışık değil, cinsiyetinin içine hapsolmuş, onu aşamıyor. İnsanlar genelde böyledir; din, mezhep, tarih, örf, ırk, renk, cinsiyet çoğumuzun zindanı, bunları aşamayız. Karar, tutum ve davranışlarımız bunların etkisi altındadır. Ancak özgür ve yüce ruhlar bunları aşarak düşünür ve karar verirler.

LGBTİ bireylerine karşı yapılan ötekileştirme, ayrımcılık ve önyargılar topluma ne yönde dönüş sağlıyor?

Cinsiyetçi bir nefret söyleminin oluşmasına neden oluyor. Halbuki “kişinin cinsiyeti, cinsel tercihi bizi ilgilendirmez, kendi özelidir. Özel hayatı tecessüs edemeyiz, önemli olan kişinin insanlara, komşusuna, çevreye, doğaya, canlılara, hayvanlara vs. nasıl davrandığıdır. Allah da bunlara bakar” şeklinde bir inanç ve kültür oluşsa bu sorunlar aşılır. Bunu üretecek olan da paradoksal bir şekilde yine dinî kültürdür.

LGBTİ bireylerine karşı yapılan ötekileştirme, ayrımcılık ve önyargıların ortadan kaldırılabilmesi için neler yapılmalıdır ?

İnsan hakları temelinde bir bilinç yaratılmalı ve bunun elbirlik mücadelesi verilmelidir.

LGBTİ bireylerine en çok fazla destek hangi kesimden gelmektedir ve bunun sebebi sizce neler olabilir?

İnsan hakları, özürlük ve eşitlik noktasında daha bilinçli olan kesimlerden destek geliyor çünkü bunlar insani bilinç bakımından daha ilerideler.

Bir müslüman LGBTİ haklarını savunabilir mi?

Savunabilir tabi. LGBTİ hakları insan haklarından bağımsız değildir onun bir parçasıdır. LGBTİ haklarını savunmak LGBTİ olmak demek değildir. Mesela ben LGBTİ birey değilim ama LGBTİ haklarını savunuyorum.

LGBTİ bireylerinin ebeveyn olmaları konusundaki görüşleriniz nelerdir?

Kendi tercihleri, tamamen özel hayatlarının konusudur. Toplumun, devletin veya dini kurumların karışma hakları yoktur. Eğer böyle talepler her geçen gün artıyorsa devlete ve dini kurumlara düşen bunların nasıl yok edileceğinin değil; nasıl bir arada yaşanacağının adil, eşit ve insanî hukukunu ve fıkhını üretmektir.

LGBTİ hakları ne kadar gözetiliyor, işlenen suçların önüne ne kadar geçiliyor?

Haklarının gözetildiği söylenemez hatta toplumun en mazlum kesimi olduğu bile söylenebilir. Çünkü varlıkları tanınmıyor, tahammül edilemez bulunuyorlar. Hatta onlarla konuşmaktan, kaldırımda yan yana yürümekten bile kaçıyorlar, bu çok gayri insanî bir tutum.

Evlilik eşitliği “eşcinsel evlilik” hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu da kişilerin kendi özel hayatları ve tercihleriyle ilgilidir. Başkalarına dayatmadıkları ve kendileri gibi olmayanları ötekileştirmedikleri sürece sorun yok. Özel hayatın dokunulmazlığına girer. Böyle bir durum karşısında devlet bununla ilgili hukuk, din de fıkıh üretmek durumunda. Bırakın hukuk ve fıkıh üretmeyi üzerinde konuşamıyorlar bile. Zihnen özgür ve rahat değiller. Sorunlu, kompleksi ve baskı altındalar. Osmanlı da bile zenne (eşcinsellik) hukuku üretilmişti, padişahın önünden resmi geçit yaparlardı. Toplumsal bir kesim olarak tanınırlardı. Evliya Çelebi Seyehatnamesi’nde anlatır.

Genel ahlak adı altında LGBTİ bireylerine yönelik konulan yasaklar ve engeller konusundaki görüşleriniz nelerdir?

Genel ahlak dediğimiz şey nedir? Evrensel suçlardır; Öldürmek, çalmak, iftira, tecavüz, rüşvet, baskı, zulüm, zorbalık… Bunların hepsi Kur’an’da kebair (büyük günahlar) olarak yasaktır. Genel ahlak bu. Bunları kim yaparsa yapsın engel olunmalı hatta cezalandırılmalıdır. Kur’an’da dört şeyin cezası var; Katillik, hırsızlık, iftira ve zina/tecavüz. Bunların hepsi de insan hakları ile ilgilidir. Ama mesela namaz, oruç, hac, başörtüsü bunların cezası yok. Kişinin kendi özeline bırakılmış, hatta içkinin bile cezası yok zira içki içmek değil; sarhoş olmak haram. Bugün bile sarhoş halde dünyanın hiçbir yerinde trafiğe çıkamazsınız.

Ailenizin bir ferdinin LGBTİ bireyi olduğunu varsayarsak bu konudaki tutum ve davranışlarınız ne yönde olurdu?

Yukarıda dediğim gibi LGBTİ olmayı tamamen kişinin özel hayatı olarak gördüğümden kendi cinsiyet, kimlik ve eğilimlerimi ona dayatmazdım. Bir şey olmaya zorlamazdım, zorbalığa uğruyorsa yanında olurdum. Kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmazdım. Ahlakın evrensel ilkesi budur. Kur’an’da şöyle denir: Kimsenin yükü kimseye yüklenmez.

Odatv.com

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Okuyucu Yorumları 66 yorum
BU AKL-I EVVEL ŞAHISTA TERSİNE ÇABA SENDROMU VAR .HERŞEYİ K.ÇINDAN ANLIYOR .AKEPE BÖYLE AZ GELİŞMİŞLERE NEDEN AMBARGO UYGULAMIYOR .?????
Bu ülkede sürekli gerçeklerin üzerini örtemezsiniz .Osmanlı zamanında herşeyi yapmış hem de herşeyi.
@bizedogrugerekli_2017 BU AKL-I EVVEL ŞAHISTA sizin gibi Erdoğan düşmanı haberin yok galiba.Gerçi sizin gibilerin neyden haberi var ki hepiniz ayakta uyuyorsunuz!
@bizedogrugerekli_2017 bu AKP geldiğinden beri böyle sapıklar çoğaldı çünkü bunları piyasaya sürdü
yahu modern olacağım diye bari bu pisliği savunma be hoca
@1903zafer1903 ne hocası günaha giriyorsun..
yaptığın açıklamaların insalığı bilime mahlkata ne faydası var acaba
allem edecek kallem edecekler, bin türlü laf cambazlığıyla medyayla algı operasyonlarıyla şunla bunla, bir şekilde bu lgbt olayını topluma zorla kabul ettirecekler.
@ayrla25 LGBTİ bir hastalık değil bir tercih meselesi.. karanlık çağdan çıkmak gerek herkesin tercihine saygı duymak gerek.. sen nasıl kendice normal olduğunu düşündüğün bir tercihte bulunuyorsan LGBTİ lide kendince normal olan yolun bu olduğunu düşünüyor..sana demiyorki sen hastasın yanlış düşünüyorsun, sen kabullenmiyorsan bu düşünceyi asıl kendini sorgulaman gerek..
iğrenç
Adam çok doğru söylemiş. kafalar yobaz olmadıkdan sonra banane başkasının cinsel eğilimi, önemli olan insana hayvana doğaya çevreye zarar vermeyen insanlar olmalıyız
@denet1980 yani sen şimdi benim çocuklarım eşcinsel olsada farketmez diyosun, çağdaşlık demi sana göre
Lut kavmi ve Ad kavmi niye helak oldu. İslamiyette ve onun bayraktarı Osmanlı Devleti döneminde senin söylediğin gibi şeylerin yaşanması mümkün değil. Bir susun Allah aşkına, günaha ve vebale girmeyin. Gündem olabilme adına böyle sapkın kelimeler etmeyin
@teacherone ey cahil , osmanlı denen aıle halıfe olupta bırı bıle hacı olmayan , duzınelerce kadınla yasayan, afrıkadan getırdıklerı kolelerı hadım edıp carıyelerıne bekcı yapan , ahlaken cokmus , YÜCE TÜRK MİLLETİ ozunu kaybetmıs , tamamının annesı yabancı olan , kendıhalkını ac bırakıp azınlıkları satafat ıcınde yasatan tum degerlerını kaybetmıs ,kendı cıkarları ve saltanatı ıcın ulkeyı satmaya hazır tanımsız bır aıleydı ben asla OSMANLI olmayı kendıme sındıremedım cok sukur ANAN BABAM SOYUM ASİL TÜRK , bu yuzden bu aıleyı savunmayı bırakın lutfen .
Arkadaşım başta söylediklerin doğru ama biraz tarih okusan yada araştırısan bazı bilgilere ulaşabilirsin minyatürleri bile var
kafayı yemiş bu.
bu adamın bi yerleri boş kalmış kendine müşteri arıyor. sen kıllısın sana bakan olmaz, hadi tövbe et.
Mynet iyice sapıttınız.Ne gündemi ya.Şu adamın simasına hiç mi bakmazsınız.Zerre kadar insan kılığı varmı da, gündem yaratmaktan felan bahsediyorsunuz.
Amenna ve saddakna
Adamsın İhsan Baba. Konustuklarin bu din tüccarlarının işine gelmez.
DÜNYANIN OLUŞUMU VE İNSAN OGLUNUN VAR OLUŞU İLE VAROLAN BİRŞEYDİR
ne güzelde sallamışsın çakma hoca amma övdü topaçlılığı islamda namaz oruç ceza yok diyor ödülde cezada ahirette kuranda açıkça söylemiş nonoşluk lanetlenmiştir.kavimler helak olmuştur.bunları söylesene ihsan beliaçık hoca gece açıkta kalmışsın kafada teller kopmuş
tebrikler hocam toplumun siyasi yozlaşmanın varlığına rağmen bu kadar güzel konuşulmazdi. bu konu keşke Tayyip'in de nefretsiz bir şekilde gündemine gelse de nefret davranışlara ve cinayetlere önlem olacak tedbirleri aldırsa. Eşcinsellere nefretle yaklasanlarin bir gün en yakınınından birisinin de öyle olduğunu öğrendiğinde ve bu kişiye başkalarının zupmetigini görseydi, işte o zaman çaresizliğini ne olduğunu anladı belki. bu nedenle lütfen anne babani nasil secemeden dünyaya geldiysen ruhunun cinsiyetini de secemeyeceginizin farkına varın...
@temsilci_av allahın lanetlediği gaylığa neyle bakacaktık alkışlayalımmı topsa topluğunu yaşasın bizene sanki toplum gayları öldürüyor.anayasada cezasımı var derdiniz ne sizin gizli gizli yaşasınlar nonoşluklarını çoluk çocuğumuza yaklaşmasınlar
reyting uğrunu lbgti olmaya gerek yok hoca efendi lut kavmi açık açık bu yüzden helak oldu ve hiç bir dinde buna musamaha yok yalan yere insanların kafasını karıştırma
Böyle ilah,yatcı geçinenlerin Allah belasını versin.Allahın ayetlerini gizliyor şerefsizler.ARAF S.80-82.AYETLER: “Hani Lut da kavmine şöyle demişti: ‘Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı,çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz.Doğrusu siz, ölçüyü aşan(azgın)bir kavimsiniz’ Kavminin cevabı: “Yurdunuzdan sürüp çıkarın bunları,çünkü bunlar çokça temizlenen insanlarmış” demekten başka olmadı”
bu kimki söyledikleri günem oluştursun ? anca mynet gibi sitelerde haber yaparlar
Eşcinsellik, gaylik..v.s tercih edilecek özendirilecek birşey değil elbette ama o insanların doğası öyleyse kabul edip dışlamamak lazım... Normal işte çalışamayıp dışlanınca ahalaki dejenarasyon başlıyor...Hoca doğru söylüyor ama millet buna değil adnan hocayı cübbeliyi (badem madem) dinler saygı duyar!
sabah sabah töğbe yarab bu ne eşcinselliği meşrulaştırmayın.
böyleleri başımıza horoz kesiliyoya yazık yazık herhalde kendiside bir eşcinsel.
@saliscy44 .. OSMANLI DA SARAYLARDA İÇOĞLAN VEYA HAMAMOĞLANI DENİLEN KİŞİLER NEYDİ SENCE..? İĞNE ADASINDA ÖZEL OLARAK AİLELERİNDEN SATIN ALINAN ERKEK ÇOCUKLARI SARAY İÇİN BU İŞLERDE KULLANILMAK ÜZERE YETİŞTİRİLİRDİ...SONRA NE OLURDU BİLİYORMUSUN. O OĞLAN YAŞI İLERLEYİNCE HAREMDEN BİR KADINLA EVLENDİRİLİP ELİNE DÜNYALIK VERİLİR SARAYDAN UZAKLAŞTIRILIRDI..
ne din ne tarih bilgisi olmadan konuşursan böyle olur.sen resmi törende geyleri kırıtarak huzurda yürütecen sonra o kellen yerinde kalacak
ERDOĞAN NE DİYORDU ( TÜM DÜNYADA SİYASET 2 ŞEY ÜZERİNE YAPILIR DİN VE MİLLİYETÇİLİK YAPTIGINIZ SİYASETİN TOPLUMDA KARŞILIĞI OLMASI LAZIMDIR ) EŞCİNSELLİĞİN TOPLUMDA KARŞILIGI VARMI ? MARJİNAL VE SAYICA GENELE GÖRE ÇOK AZ BİR KESİM yani YOK PEKİ İHSAN ELİAÇIK BUNA RAĞMEN NİYE NEDEN NİÇİN HALEN DAHA EŞCİNSELLİĞİ SAVUNUP BUNUN ÜZERİNDEN SİYASET YAPIYOR ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL BUNUN MANTIĞI YOK TOPLUMDA KARŞILIGIDA YOK
araf suresi 80. Ayet: lut kavmine dedi ki;Alemlerde, sizden önce hiç kimsenin yapmadığı 'fahşayı' (hayasızlığı) mı yapıyorsunuz? Gerçekten siz, kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz, 'müsrif'(haddi aşan) bir kavimsiniz."(yüce Allah Doğru Söyledi) Kur'an ı kerimden de bahsediyorsunuz.ama bu ayetten de bahsedin lütfen, herşey doğalmış izlenimi verip te Allahın emir ve yasaklarını yumuşatmaya çalışmayın. Allahın verdiği akıl ve irade var
OKU! hayatımda bundan daha anlamlı kelime bilmem; araştırırsanız onca laf saydığınız adamın haklı olduğunu görürseniz ama OKURSANIZ
hangi padişah döneminde resmi geçit yaparlarmış acikla onu. İslam adına İslam'a ve Osmanlıya kin kusuyorsunuz.
Osmanli da resmi geçit yaparlarmışta bilmem ne.ıvıır zıvırrr. saçma sapan açıklama. iftira bunlar asli yokkk. ispat etmek ne zaman yapılmış kim yaptırmış bu resmi geçitleri...asli astari yokkk
Eee şu lgbti'cilrede işi biliyor.dine en büyük zarar veren hoca görünümlü,münafık,hristiyan kırması,ne olduğu belli olmayan zevata sormuşlar.ama bu yerin birde altı var,Allah var hesabını elbet sen ve sen gibi gavatlardan soracak acele etmeyin.Allah var gam yok...
Arkanda onlarca kitap ile foto çektirmen, bir karış sakal bırakman seni hoca yapmıyor,, insanın kalbindeki her zaman yüzüne yansır,, Sen hele bir aynaya bak,, Bakta yüzünden yansıyan karanlığı,, cehennem ateşini fark et,, Ama herkesin kendi en iyi müslümandır ya,, sen onu kondurmazsın kendine
@fly1152 haberi mi okudun resme mi baktın be kardeşim.. azıcık okuyun yahu karanlık çağdan kurtulun artık.. önyargılı cahilce düşünceler ancak sizi karanlığa götürür anacak köle olmanıza yol açar.. gelişen büyüyen teknolji ve bilgi çağında sizin gibilere yer yok..
aklı olmayan arkadaş kendini medyatik göstermek için saçmalama..........................................................................................................................
Evliya Çelebi o seyahatnamesinde Cadılardan süpurgelerden büyücülerden de bahseder..onlar var der..? Yani her kitabın her yazdigina inanilmaz cunku o da insan..hata yapar abartı yapar...
Lut kavmini anlatsaydın lbgt lilere faydası olur diyeceğimde senin yolun başka hizmetin islama değil Kur'anda yazar onu anlatsaydın biliyorsan neden helak olmuş sapık toplum ?
Adam kitaptan tarihten örneklerle anlatıyor, yorum yapanlarda oturma organlarıyla yorum yapmışlar. Kitaba kitapla bilimle karşılık ver arkadaş.
ıyıce sacmalamıs , bence tamamı yok edılmelı yada varsa ıstedıklerı onları kabul edecek bı rulke oraya yollanmalı, bır baba olarak basta bulent efendıyı tv de gorduklerınde bana '''baba bu nedır''' dıye sorduklarında hala utanıyorum sadece yaratık deyıp gecebılıyorum ama heryerdeler , yaradılısa ısyan ve zıtlık halındeler ve reziller ,iğrençler herturlu pıslık olnlarda kesınlıkle yok olmalılar.
şimdi biz lg falan değiliz ya bize anlaşılmaz delilik ahlaksızlık geliyor.. ama Allah onları öyle yaratmış. kabullenmeliyiz. eğer ki toplum bunları örnek alacaksa yazıklar olsun öyle TOP-luma
Chp nin imamı :))
9.CUMHURBAŞKANI SÜLEYMAN DEMİREL NE DİYORDU ( TOPLUM NORMALİ ÇABUK BENİMSER ama ANORMALİ NORMAL GİBİ GÖSTERİP BENİMSETEBİLMEK İÇİN EKSTRADAN EFOR HARCAMANIZ GEREKİR ANORMALİ NORMAL GİBİ GÖSTERİP BENİMSETEBİLMEK ÇOK ZORDUR
yaratıcı her eserine saygı ister kadın erkek eşcinsel ve herşey yaratıcı eseridir
Lut, kavmine dedi ki: "Alemlerde, sizden önce hiç kimsenin yapmadığı 'fahşayı' (hayasızlığı) mı yapıyorsunuz? Gerçekten siz, kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz, 'müsrif'(haddi aşan) bir kavimsiniz."Lut Kavmi'nin cevabı: "Bunları, yurdunuzdan sürüp çıkarın, muhakkak bunlar, temiz kalmak isteyen insanlardır." demekten başkası olmadı. Bunun üzerine Biz, karısı dışında, (Lut'u) ve ailesini kurtardık; (karısı) ise, helake uğrayanlardan oldu. Ve onların üzerine, bir (azap) sağanağı yağdırdık. Bak! Mücrimlerin(suçluların) akıbeti nasılmış? KURAN BÖYLE DİYOR ARAF SÜ
söyleyelim C.başkanına senide yürütsün resmi geçitlerde
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