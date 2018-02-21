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Olay yaratacak fetva!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 14:18 | Son Güncelleme

“Altı yaşındaki kızlar evlenebilir” fetvasıyla bilinen Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız yeni fetvasında, yatak ve yorgana değindi.

“Altı yaşındaki kızlar evlenebilir” fetvasıyla bilinen Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, son olarak gündeme yabancı bir erkekle kadının asansörde yalnız kalması neticesinde İslam’a göre "halvet" şartlarının oluşacağı yönünde verdiği bir fetvayla gelmişti.

Yıldız, yeni fetvasında olay yaratacak iddialarda bulundu

Sosyal medyada yayımlanan videoda Yıldız "Uyku çok önemli. Yatağa, yatar yatmaz gözünü kapatıp uyuyacak yorgunlukla ve vaktinde girmek gerekir. Yatakta geçirilen her boş dakika, şehvete doğru kaymış bir dakikadır ve yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar insanı, bilhassa erkeği gıdıklayan cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır" dedi.

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Okuyucu Yorumları 53 yorum
Yahu kardeşim ne olay yaratacak fetvası ya? Adam İslam alimi İslam'ın hükümlerini söyler, bu da sadece Müslümanları ilgilendirir. Hiçbir müslüman da bu tip bir fetvayı anormal bulmaz. Vasıfsız necis ateistler çıkıp alimlerin hükümlerine goygoy yapıyor, size ne ulan inanmadığınız dinin hükmünden size ne şeytanın askerleri, pis melunlar...
Peygambere iftiralarla dolu uyduruk rivayetleri Kuran'a ortak koşanlar, Allah'ın hükmünü bırakıp atalarına tabi olmuşlar, böylece Tevbe 31'e göre din adamlarını kendilerine Rab edinmişlerdir. Oysaki Maide 3'e göre din tamamlanmıştır. Araf 3'te ''size indirilen bu kitaba uyun'' denmektedir. Nahs 89'da ise kitapta her şeyin açıklandığı söylenmiştir. Dolayısıyla bizim peygamberin ölümünden 230 sene sonra yazılmış ve gerçekliği de ispatlanamayacak rivayetlere ihtiyacımız yoktur. Şirke bulaşmayıp dini yalnızca Allah'a has kılabilmemiz için hadis putunu yıkıp, Kuran'a sımsıkı sarılmamız lazım.
@ersengokmen ALİM GİBİ BİLDİRDİĞİN AYETLERDEN HAZAP 36 AYETTE HADİS-İ ŞERİFE UYULMASINI EMRETTİĞİNİ VE KUTS-İ HADİSLERİN AYET VAHİY HÜKMÜNDE OLDUĞUNU NEDEN GİZLEDİN???? HADİS-İ İNKAR EDEN DİNDEN ÇIKAR... SAHİH HADİSLER TABİ... EBU HUREYRENİN AKTARDIĞI RİVAYETLER (HADİS) TAMAMI SAHTE. HZ. ÖMER 2 KERE KIRBAÇLATMIŞ BU YÜZDEN... HZ. AYŞE ANNEMİZ YALANLAMIŞ BU KİŞİYİ.
Ahzap 36'daki Allah ve resulü ifadesi, Allah ayrı hüküm koyar, peygamber ayrı hüküm koyar anlamında değildir. Nitekim Tevbe süresinin ilk ayetinde geçen aynı ifadeye göre Allah başka ültimatom, peygamber ise başka ültimatom vermezler. Peygamber sadece Kuran'a uymuştur. Peygambere uymak da Kuran'a uymaktır. Kutsi hadislerin tamamı Allah'a iftiradır. Çünkü dini hükümlerde Kuran dışı bir vahiy yoktur. Peygamber dinde hüküm koyamaz. Nitekim Tahrim 1'de peygamberin bırakın topluma haramlar koymayı, kendi nefsine bile haram koyma yetkisi yoktur. Yusuf 40'a göre hüküm vermek yanlızca Allah'a aittir.
Bilim adamları çıkıp konuşacağına, şu çıkıp konuşanlara bakın. Atatürk Türkiyesi nereye gidiyor. ilim değil bilim lazım Türkiye'ye.
@gokhan_tasdemir ilim olmadan bilim olmaz kardeşşş...
@mesut_bostan niçin dünyanın en ileri ülkeleri ,ateist iskandinavlar öyleyse . beyin bedava . hadi düşün
@gokhan_tasdemir ne cahilsiniz ya, ilim = bilim = science hepsi aynı anlamda kelimedir. :D
Soytarılar...Gündeme gelmek için uydurun durun bakalım..Hiç yatmayalım o zaman ya da ülkede kadınların soyunu kurutalım şerefsizler...Bu kadar akıldan izandan yoksun insan olur mu oluyor demek bi de bilmem neyin başı..Bekliyoruz kadın erkek ilişkiye girerse cehennemde yanarlar diye yakındır...Yeni nesil damacanadan üreyecek herhalde ...Küçücük kızları kocaya ver kuran kurslarında, yurtlarında erkek çocukların ırzına geç kızları taciz et sonra çık Kur'an da olmayan Peygamber'in söylemediği şeyleri sen söyle..Haşa Alah'ın aklına gelmedi mi bu söylediklerin zifir yobaz herif...
allah allah aklımı sen koru yarabbi bu sapıklar yüzünden dinden soguyacağız vallahi.bu nedir ya adam yatağada nefsini bozuyor.
@sahirtalu bunların islamla alakası yok arkadaşım tam tersi insanları islamdan soğutmak için çabalayoan münafık bunlar
Bu adamı kaale alıp, haber yapanları önce gıdıklamak lazım. Söz konusu zat-ı müsvette ise herkesi sanki kendi karısıylamı yatıyo sanıyo ne? Sanane lan dümbük. Herkesin helali.İster halvetlenir, ister kardeş kardeş yatar. 7 yaşındakine sulanandan ne beklenir ki daha?
ne var bunda? yalan mı, yanlış mı? ama mynet ve okurlarının zihniyeti çarpık. bu haberin hemen sağında yer alan bantta "En Çok Okunan Haberler" yer alıyor; bilin bakalım en çok okunan haber ne imiş!? en çok okunan haber: "Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı" şimdi bu haberi okuyanlar sonra gelip nurettin yıldız'a laf söylüyor..
Arkadaşlar siz başına takke takan her adamı alim hoca mı zannediyorsunuz. Türk toplumunu bölmek parçalamak için düşman devletlerin hesabına çalışan finasman kaynağı o devletler olan bir oluşumdur bunlar Feto,Alpaslan Kuytul,Mustafa İslamoğlu,Nurettin Yıldız Zekeriya Beyaz, Vs vs Kimi din diye karı oynatır kimi çocuk fetvası verir kimi yatak yorgan açaçları toplumun İslam dini ile bağını zayıfltıp kutuplaşma yapmak ve ülkeyi bölmek
Efendiler ve ey millet, biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır. Tekkelerin gayesi halkı meczup ve aptal yapmaktır. Halbuki halk meczup ve aptal olmamaya karar vermiştir’.MUSTAFA KEMAL ATATÜRK .Akp halkı biat ve itaat kültürüne alıştırmak için saldı bunları meydana.Yazıklar olsun bu kafalara.100 yıl önce büyük önder Mustafa Kemal iyiki kökünü kazımış bu yobazların.Bu kafalarla Türkiye boka battı.Yazıklar olsun bunların peşinden gidenlere
dindar olduğunu iddia eden, sakallı sarıklı cüppeli hoca bozuntuları gerçek anlamda cinsi sapıklar. ve bu sapıklar kendi heves ve iseklerini din istismarı üzerinden gerçekleştirmek için gayret ederler. normalde beş para etmez pisliklerin eteğini elini öpen,bu yobazların isteklerini yerine getirince cennete gideceğini zanneden cahillerin doldurduğu bu dönemde ,palazlanan yobazlarla mücadele edecek ne siyasetçi var ne eğitim sistemi ne de bir plan... din bilimden uzaklaşırsa yobazların oyuncağı olur .bilim dinden uzaklaşırsa ateistlerin yeri...
"Gerceh izlam bu deel" diyen tatlı su süslümanları burda mı? Hayatında açıp 2 sayfa meal okumamış ama ahkam keserler. Okumuyorsunuz bari youtube girin de islam gerçeklerini araştıranları izleyin. Kestirmeden bilgiye ulaşın diyeceğim ama o cesaret de yok. Din adına üflenen her kavalın peşinden koşmak kolay geliyor çünkü.
Adam doğru söylüyor. Adamı anlamak için önce sen kendi nefsini her alanda sorgulamalısın. Nefsini terbiye eden kurtuluşa erer. dinden soğumaya gelince sen ne kadar iman ediyorsun ki acaba soğuyacaksın.
Bunlar ne biçim din adamı.(Ben bunları din adamı değil adam olarak bile kabul etmiyorum o ayrı...) İslam dini bu mu? Sadece insanların cinsel hayatı ile ilgili ayetler mi var. Ben bunların anlattıklarını zannettikleri dini kabul etmiyorum. Bunların anlattığı din İslamiyet değil. Olamaz.
Karı ve koca yatakta tabiki o işi yapacak. Resmen diyor ki yatağa girince uyuyun, hiç bişey yapmayın... Allahım ya:)
Neredeyse aynaya bakmayin kendinizden tahrik olursunuz diyecek.Bunda suç yok ki buna inanıp peşinden giden geri zekalılarda suç.Onlarında anasında babasında.Zamanında dogru düzgün eğitmezsen çocuğunu gider din sömürücülerinin elini eteğini ve .... öper.Eğitimi geçtim Insanlarda mantık ta kalmamış.kuş beyinli bile diyemiyorum artık.Beyinsizleerrrr...
Yeminle bizi dinimizden soğuttular. Bu adamlar ve yolsuzluk,hırsızlık yapıp aile ve çevresini zengin ederken dindar geçinen siyasetçiler müslüman ise ben onlardan değilim. Beş vakit namaz kılardım, Cumaya kadar düştüm. Her vaazda siyaset yapıp beyin yıkamaya çalışan diyanet imamları sayesinde onu da bırakacağız galiba.Sevap işlerken insanı günaha sokuyorlar.Yazıklar olsun bunlara ve bunlara hak verenlere....
@downferda TAMDA KARDİNAL MEHDİYİ ANLATTIN. İMANIN OLSA BU DEDİKLERİN OLMAZ İMANINDA SIKINTIN VARKİ BU YOLLAR MEŞRU GELİYOR. MÜNAFIKLARIN YAPTIKLARI KENDİLERİNİ BAĞLAR DİNİ DEĞİL
leyleğin ömrü lak lakla geçermiş. bazılarının ömrü de leyleğin ömrü gibi.
niye kızıyorsunuz? adam kendinde ne gördüyse onu herkes yapıyormuş gibi anlatıyor. yani ben yatınca uyumazsam yorganı döşşeği ....yorum diyor. aman siz yapmayın diyor :) :) :)
@umutku27 :)))))
arkadaş ben bunları ve bunlara bu rahatlığı özgüveni sağlayanları anlamadım ! ya ufak ufak alıştırma yapıyorlar , yada ota b.ka şehvetlenip , halleniyorlar !
Bir insan 6 yaşında nasıl evlenir Sizin gibi hayinler yüzünden insanlar dinden kaçacak din düşmanları birde sizlerin arkasında insanlar var bu insanlarda hiç mi akıl yok acaba...
belden yukarı hiç mi çalışmaz bunların kafaları.
bu yobaza en ağır hakareti recep akdağ yaptı bu yobaz bu hakareti duyunca kahrolmuştur belkide kafasını taşlara vurmuştur.ne dedi biliyormusunuz....mankafa dedi.helelolsun bakana .fehmi çelikdemir
MİLLETİN TAKILDIĞI ŞEYE BAKIN 24 SAT BİLİNÇ ALTI MESAJLARLA DİZİLERLE FİLMLERLE HATTA REKLAMLARLA MİLLETE SEX AŞOLIYORLAR AMA BİRİ BİRŞEY SÖYLEDİMİ SUÇ OLUYOR. YAPMAYIN YAHU BU KADAR BASİT KALMAYIN. HEDEF BİLİNÇ ALTI SAPIKLIĞI OLMALI CİNSEL İÇERİKLER VERİRKEN SORUN YOK BAKIN MYNETE HER ŞEY KADIN CİNSELLİĞİ ÜZERİNE KURULMUŞ YOK SOYUN SOYUNACAK BENZERİ MASALLARLA DOLU HABERCİLİKTEN ÇOK TEŞHİRCİLİK VE CİNSELLİK VAR. BEYİNE İŞLENİYOR. İŞLENEN BEYİNLERDE SUÇ İŞLEDİMİ VER YAYGARAYI.
sarık cubbe tkke sahte hoca sapik ruh bu
@ttutal bu cahilleri gördükçe duydukça ATAM ne büyükmüşsün deyip gururlanıyorum.din ilimdir.ilim kainatı öğrenmektir. yaratıcı bile hayıflanıyordur ki dininin bu safsatalar elinde olması onlara inanan cahiliye dönemindeki gibi zayıf insanlar .çokmutluyum ki aklımı kullanabiliyorum yanlışı doğrudan ayırtedebiliyorum. bu aleme hayvan gelip gidenler insan gelip insangibigidenler aradaki fark ta budur.
Allah bizlere okumayı öğrenmeyi kendi başımıza öğrenmeyi Kuranı kerimi hayatımıza tatbik edelim diye öğüt veriyor. İslam dini, şahısların veya hoca diye tabir edilen insanların verdiği fetvalar kişiseldir neden bu hoca hep cinsellik üzerine fetva veriyor. Kendi fantezileri için. O yüzden takılmayın geçin. Rabbim doğru yoldan ayırmasın kimseyi..
fak offfff dayı
Eve gidince yorganıma kalemle kaş göz yapayım da bişeye benzesin bari
Sen cinsellikten başka bir şey bilmezmi sin be adam sen nasıl ilahiyatçısın hırsızlığı anlat vakıflarda ırzına geçilen çocukları anlat bir kere ile birşey olmaz diyen siyasileri anlat yurtta çıkan yangında yangın merdiveni kapısı kilitli olduğu için yanan küçük çocukları anlat bildiğin konuları anlat yoksa sen seksolog musun. Senin anlattığın islamiyet değil kafanıza göre uydurup müslüman ları dinden soğutuyorsunuz her uydurduğunuza peygamberin hadisi diyorsunuz KURAN a uymayan hadis peygamberimizin sözü değildir. İnsanları ALLAH la aldatıyorsunuz merhum YAŞAR HOCANIN KİTAPLARINI OKU BİLGİLEN
@ali.saydan senin belli yaşarın kitaplarını okuduğun onun gideceği yere gidersin inş
@kadir_samsun36 sen de inşallah Hümeyninin, Cüppeli Ahmet Hocanın, Adnan ve kediciklerinin gittiği yere gidersin.
VAHH ÜLKEM.....VAHH....
kardeşim senin bu bel alti konularla ne alip veremedigin var ya. madem dini iyi biliyon ozaman insanlara namazi sevdir. cenneti anlat cehennemi anlat. berzahi anlat vs. dünyevi isleri birak. yok yataga yatinca uyunacakmis yok 6 yaşındaki kizla evlenilirmis. iyi tamam sen kizini 6 yasinda evlendirirsin. insanlara akil verme aklini kendine sakla. eger dini anlamda bisey biliyosan anlat bizde öğrenelim. cahilce hurafeleri birak. sen ahirette kendini nsl kurtaracan onu düsün
bilerek yapılan açıklamalar dinimiz hakkında fetva yı sadece diyanet verebilir bu adam kim ki fetva versin böyle adamlar kendileri ne saklasınlar bilgilerini herkes fetva yayınlama hakkına sahip olmamalı yasak olmalı dinimizi ikahiyatçı bilim adamları inceleyerek fetva verebilmeli yoksa ortalığı karıştırmak kolaylaşır biran önce bunlara önlem alınmalı
Adam haklı beyler ! , Bundan sonra uykunuz gelince bi sandalye bulup kestirin.Bu iş burda bitsin. :) :) :)
KİŞİ KENDİSİ NEYSE ONU SÖYLER !!!
mynet hiç eleştiriye gelmiyorsun bakıyorum yazımı yayınlamadın. herkese bunu yaptığını yayacağım ve senide sileceğim. objektif olamayan haberci olamaz.
Aklını bir çıkarsa bacak arasından sapık
Hangi yatak şekli insanın aklına böyle şeyler getirir anlamadım bu yatak yorgan şekli ile alakalı değil insanın fıtratında var insanı melekten ayıran zaten nefsinin olması, böyle düşünceler her insanda olur önemli olan nefsine uymamak birde böyle abuk sabuk konularla ne yapmaya çalışıyorsunuz bir düşünün bu açıklamadan sonra aaa bu iş böyleymiş deyip size mi uyacaklar yoksa sizin yüzünüzden dinden soğuyanlar mı artacak İslama hizmetten fazla zarar veriyorsunuz
Sizin aklınızı, fikrinizi, beyninizi, vijdanınızı, ahlakınızı, insanlığınızı...
@erkan_kan_1986 kime söylediğini belli et de senin ahlakını bilelim.. ortaya söyleme
ben kızıma yıllar evvel söylemisimdir asansörde tek erkek varsa binme diye ortalık sapık kaynıyor
şeytana pabucunu ters giydirmiş şarlatan.bu ve bunun gibi şeytanlar islam dininin dünyanın en rezil rüsva dini olarak insanlara anlatmaya çalışıyorlar.oda islam dininin barış ve sevgi dini olduğunu anlamadığı için bu gibi fetvaları veriyor..ve buna inanan gerzek sayısı küçümsenmeyecek kadar çoklar.çünkü altmış yıldır hüküm süren sağ iktidarlar öğle bir nesil yetiştirdi bilerek ve istiyerek.
HOCAM SENİ SEVEREK RADYADON PROGRAMLARINI SOHBETLERİNİ DİNLERDİM FAKAT SON ZAMANLARDA NE OLDU SANA.
BU FETVALAR, BU SARIKLI CÜMBÜŞ LER ADNAN OKTARI GEÇTİ PAPARAZİDE BU İLERİ TÜRKİYE BU MU İSLAMCI AHLKALI TOPLUM ...SAPIK ZİHNİYETLİ LER. BUNLAR MÜSLÜMAN DEĞİL YADA OLSA OLSA MUAVİYE GİBİ SONRADAN KILIÇDAN DÖNME MÜLÜMANLARDIR.
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