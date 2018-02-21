Olay yaratacak fetva!

“Altı yaşındaki kızlar evlenebilir” fetvasıyla bilinen Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, son olarak gündeme yabancı bir erkekle kadının asansörde yalnız kalması neticesinde İslam’a göre "halvet" şartlarının oluşacağı yönünde verdiği bir fetvayla gelmişti.

Yıldız, yeni fetvasında olay yaratacak iddialarda bulundu

Sosyal medyada yayımlanan videoda Yıldız "Uyku çok önemli. Yatağa, yatar yatmaz gözünü kapatıp uyuyacak yorgunlukla ve vaktinde girmek gerekir. Yatakta geçirilen her boş dakika, şehvete doğru kaymış bir dakikadır ve yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar insanı, bilhassa erkeği gıdıklayan cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır" dedi.