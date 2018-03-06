HABER

Olay yaratan anket! Sosyal medya bunu konuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 09:48 | Son Güncelleme

Yetişkin erkeklerin çocuklardan cinsel içerikli fotoğraf talep etmelerine izin verilip verilmemesini anket konusuna dönüştüren Facebook eleştirilerin hedefinde.

Olay yaratan anket! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sosyal medya devi Facebook, çocuğun cinsel istismarı söz konusu olduğunda, şirketin duruma müdahale edip etmemesi gerektiğine ilişkin sınırlı sayıda kişiye ulaşan bir anket yaptı.

Sputnik'in haberine göre şirket, konuyu anket malzemesi haline getirerek kabul edilebilir bir durum olduğu algısı yarattığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde.

Facebook kısa bir süre önce ankete katılan kişilerden, şirketin politikalarını belirleyen yetkililer olduklarını düşünerek bazı örnek durumlara ilişkin karar vermelerini istedi.

'14 YAŞINDAKİ BİR KIZDAN CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAF İSTENİRSE…'

Katılımcılara ‘yetişkin bir erkeğin özel mesaj aracılığıyla 14 yaşındaki bir kızdan cinsel içerikli fotoğraflar istemesi' durumunda ne yapılması gerektiğini sordu.

Çocukların hayatlarını tehlikeye sokan 'cesaret videoları' giderek yayılıyorÇocukların hayatlarını tehlikeye sokan 'cesaret videoları' giderek yayılıyor

İçeriğe izin verilmesi gerektiğine dair iki, izin verilmemesi gerektiğine dair ise yalnızca bir seçenek sunuldu:
"Facebook'ta izin verilmeli, içeriği görmenin benim için sakıncası yok

İçeriğe izin verilmeli, fakat görmek istemem

Facebook'ta içeriğe izin verilmemeli ve kimsenin görmesine izin verilmemeli

Bu konuda bir tercihim yok"

‘KULLANICILAR KARAR VERSİN' SEÇENEĞİ

İkinci soruda ise yine aynı örnek üzerinden kurallara kimin karar vermesi gerektiği soruldu.

Sunulan dört seçenek arasında uzmanların tavsiyesiyle şirketin karar vermesi, Facebook kullanıcılarının oy vererek belirlemesi, uzmanlar tarafından karar verilmesi ve ‘tercihim yok' şıkları yer aldı.

Facebook için kıyamet senaryosuFacebook için kıyamet senaryosu

‘APTALCA VE SORUMSUZCA BİR ANKET'

İngiliz milletvekili Yvette Cooper duruma tepki göstererek bu tür bir anket yapılmasını "aptalca ve sorumsuzca" olarak nitelendirdi.

The Times'a konuşan Cooper, yetişkin bir erkeğin 14 yaşında bir çocuktan cinsel içerikli fotoğraflar istemesinin yalnızca yasalara aykırı olmakla kalmayıp, aynı zamanda çocukların korkunç bir şekilde istismar edilmesi ve sömürülmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Cooper, "Facebook yöneticilerinin bu durumu tolare edebileceklerini ya da kullanıcılara bunun kabul edilebilir olduğunu gösteren anketler göndermemeleri gerekiyor" dedi.

ŞİRKETTEN İTİRAF: HATA YAPTIK

Kullanıcılar, politikacılar ve basından sert tepkiler üzerine açıklama yapan Facebook, anketi bir ‘hata' olarak nitelendirdi ve sitenin bu şekilde kullanılmasına asla izin verilmeyeceğini savundu.

Şirket yöneticilerinden Guy Rosen Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu tür aktiviteler Facebook'ta daima kabul edilemez olarak kalacak. Belirlendiği durumlarda düzenli olarak otoritelerle birlikte çalışıyoruz. Konu anketin bir parçası olmamalıydı. Bu bir hata" ifadelerini kullandı.

Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
'Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!''Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!'
Bu hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?Bu hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anket Facebook

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

İzmir'de kaçak dehşeti! 1 şehit, 2 yaralı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Yasak aşk cinneti! Esenyurt Belediyesi bu haberle sarsıldı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel sezonu kapattı

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

Temel Karamollaoğlu'ndan bomba AK Parti çıkışı!

Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'

Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'

İlginizi Çekebilir

İstanbul Valisinden son dakika açıklaması! Şişli'deki okulda eğitim durdu

İstanbul Valisinden son dakika açıklaması! Şişli'deki okulda eğitim durdu

Son dakika! Yunan askerlerin tahliye talebi reddedildi

Son dakika! Yunan askerlerin tahliye talebi reddedildi

Büyük rezillik Çanakkale'de yaşandı! Sosyal medya yıkıldı!

Büyük rezillik Çanakkale'de yaşandı! Sosyal medya yıkıldı!

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

Son dakika ABD Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler son anda yakalandı

Son dakika ABD Büyükelçiliği'ne saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler son anda yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dicle ilçesine 3 milyon liralık elektrik yatırımı

Dicle ilçesine 3 milyon liralık elektrik yatırımı

Genç Yeşilay Kulübü, minik öğrencilerle buluştu

Genç Yeşilay Kulübü, minik öğrencilerle buluştu

Yeşilaycılar bağımlılığa dikkat çekmek için 4 kilometre yürüdü

Yeşilaycılar bağımlılığa dikkat çekmek için 4 kilometre yürüdü

Valilerde 'bıyık' modası hızla yayılıyor

Valilerde 'bıyık' modası hızla yayılıyor

Erzurum’un Şahlanışının 100. Yılında;

Erzurum’un Şahlanışının 100. Yılında;

Belediye Başkanı Kılıç girişimci adaylarıyla bir araya geldi

Belediye Başkanı Kılıç girişimci adaylarıyla bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.