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OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI: 22 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 07:32 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA  Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüpheli de sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.  Maçta çıkan olaylara ilişkin Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli dün sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüpheli de sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Maçta çıkan olaylara ilişkin Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli dün sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Mahkemeye sevk edilen G.T. M.S.Y. ve S.D. "Silahla yaralama" suçundan tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Görüntü dökümü:
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-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi(Özel)
-Emniyetten çıkarılan şüpheliler
-Şüphelilerin araçlara bindirilmesi
-Genel ve detaylar

27.04.2018 - 07.10 Haber Kodu : 180427005

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