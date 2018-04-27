OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI: 22 ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüpheli de sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerin sağlık kontrolünün ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edileceği öğrenildi.
Dün de maçta çıkan olaylara ilişkin Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli bu sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Mahkemeye sevk edilen G.T. M.S.Y. ve S.D. "Silahla yaralama" suçundan tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Görüntü dökümü:
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-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi
-Genel ve detaylar
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