 Olaylı derbi soruşturması: 25 şüpheli adliyeye sevk edildi 

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul (DHA) - TATİL edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kupa yarı final rövanş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında Şenol Güneş'i yaraladığı belirtilen S.D.'nin de bulunduğu 25 kişi işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Üsküdar'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nden polis minibüsleriyle Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.
Olayla derbiyle ilgili toplam 45 kişi gözaltına alınmıştı. 20 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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