Olaylı derbi soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

S.D.'NİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, önce 15 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bıraktı. Ardından hakimlik, şüpheliler G.T. M.S.Y. ve S.D.'nin üzerlerine atılı “Silahla yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, somut delillerin bulunması, şüphelilerin kaçma şüphesi, diğer şüphelileri etkileme şüphesi, delillerin karartılma ihtimali, meydana gelen eylemin toplumda huzursuzluk oluşturması, delillerin tam olarak toplanamamış olması, öngörülen ceza miktarı, adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz kalması ve tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu gerekçeleriyle tutuklanmalarına karar verdiğini kararında belirtti.

2 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTOL TEDBİRİ

Şüpheliler T.Ç ve S.G.'nin tutuklama talebinin reddine karar veren hakimlik, T.Ç. ve S.G.'nin adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİ S.D.: GÜNEŞİ HEDEF ALARAK ATMADIM

Şüpheli S.D. ifadesinde, “Kocaeli'nde yaşıyorum. Eskiden galericilik yapardım. Şu an bu işi bıraktım. Herhangi bir iş yapmıyorum. 19 Nisan'da Fenerbahçe- Beşiktaş müsabakasının yapıldığı Ülker Stadyumu'nda Fenerium alt tribününde maçı izliyordum. Bu maç için 400 TL karşılığında kara borsadan bilet aldım. Maçın ikinci yarısında Beşiktaş'ın yedek kalecisi Tolga bizim tribündeki taraftarlar ile tartışmaya başladı, küfürlü konuşmalar oldu. Bu esnada benim de önüme üst tribünden atılan bir çakmak düşmüştü. Ben stadyuma çakmak ile gelmedim. Yerden bu çakmağı alıp yedek kulübesinin arkasını hedef alarak fırlattım. Kesinlikle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i hedef alarak fırlatmadım. Polis tespitine yansıyan kamera görüntülerini kabul ediyorum. Çakmak alıp attığım doğrudur ancak kimseyi hedef almadım. Fenerbahçe taraftarıyım. Ben bundan önce yaklaşık 4-5 kez futbol müsabakası izlemek için stadyumlarda bulundum. Düzenli olarak maçlara gitmiyorum. Beni gerçekleştirdiğim eylem için kimse önceden yönlendirmedi. Oraya maç izlemeye geldim ve çıkan olaylardan etkilenerek bu şekilde davrandım. Böyle bir eylemde bulunmak için kimseden talimat almadım. Maddi bir kazanç sağlamadım. Yine tribünde benim tanıdığım kimse yoktu. Taraftarlar ile anlaşmam, birlikte hareket etmem söz konusu değildir. Kendi başıma böyle bir eylemde bulundum. Üzerime atılı suçlamayı anlattığım şekilde kabul ederim" dediği öğrenildi.