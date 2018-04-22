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OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI: ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ  

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 06:37 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden bir grup sağlık kontrolünden geçirildi.  Üsküdar Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ndeki şüphelilerden bir grup beyaz bir bir polis minibüsüyle hastaneye getirildi.  Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler yeniden Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.  Görüntü Dökümü: ------------ -Şüphelilerin getilirilmesi -Sağlık ontrolüne sokulması -Genel ve detaylar 

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA
Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden bir grup sağlık kontrolünden geçirildi.
Üsküdar Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ndeki şüphelilerden bir grup beyaz bir bir polis minibüsüyle hastaneye getirildi.
Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler yeniden Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:
------------
-Şüphelilerin getilirilmesi
-Sağlık ontrolüne sokulması
-Genel ve detaylar

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