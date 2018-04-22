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Olaylı derbi soruşturması: şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 07:22 | Son Güncelleme

FENERBAHÇE-Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden bir grup sağlık kontrolünden geçirildi.  Üsküdar Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ndeki şüphelilerden bir grup beyaz bir bir polis minibüsüyle hastaneye getirildi.  Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler yeniden Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.  (FOTOĞRAFLI)  

Olaylı derbi soruşturması: şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) FENERBAHÇE-Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden bir grup sağlık kontrolünden geçirildi.
Üsküdar Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ndeki şüphelilerden bir grup beyaz bir bir polis minibüsüyle hastaneye getirildi.
Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler yeniden Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

(FOTOĞRAFLI)

Olaylı derbi soruşturması: şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildiOlaylı derbi soruşturması: şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

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