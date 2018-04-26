HABER

OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI: ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 07:44 | Son Güncelleme

DHA İSTANBUL- OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI: ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (2) Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

DHA İSTANBUL- OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI: ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Üsküdar'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nden araçlara bindirilerek Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Görüntü dökümü:
--------------------
-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı
-Polislerin elindeki dosyalar
-Araçlara bindirilmeleri
-Araçların çıkışı
-Genel ve detaylar

26.04.2018 - 07.12 Haber Kodu : 180426004
26.04.2018 - 07.28 Haber Kodu : 180426005

e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...
SP'li yönetici: Gül'ün adaylığına CHP sıcak, Akşener iknaya çalışılıyorSP'li yönetici: Gül'ün adaylığına CHP sıcak, Akşener iknaya çalışılıyor
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecekSaadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

CHP'li Erdoğdu'dan çok tartışılacak sözler: Allah'ın oğlu gelse bizden alamaz

CHP'li Erdoğdu'dan çok tartışılacak sözler: Allah'ın oğlu gelse bizden alamaz

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Atatürk’ün 'İleri' emri tartışmasına Kütahya da katıldı

Atatürk’ün 'İleri' emri tartışmasına Kütahya da katıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul hava durumu ile ilgili son tahmin! İstanbul bugün yanacak

İstanbul hava durumu ile ilgili son tahmin! İstanbul bugün yanacak

Yasak aşk skandalı ortaya çıktı! İşte Tosun'un aşk üçgeni

Yasak aşk skandalı ortaya çıktı! İşte Tosun'un aşk üçgeni

Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!

Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!

İsmail Küçükkaya'nın ifadesi ortaya çıktı

İsmail Küçükkaya'nın ifadesi ortaya çıktı

Şans Topu sonuçları sorgula: Haftanın kazananları 3 kişi! (Milli Piyango 25 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları)

Şans Topu sonuçları sorgula: Haftanın kazananları 3 kişi! (Milli Piyango 25 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları)

Abdullah Gül uyarısı yapan Akşener'e CHP'nin adayı söylendi: Ortak aday yok!

Abdullah Gül uyarısı yapan Akşener'e CHP'nin adayı söylendi: Ortak aday yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.