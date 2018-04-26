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OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI: ZANLILAR ADLİYEYE SEVK EDİLİYOR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 07:13 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk ediliyor.  Görüntü dökümü: -------------------- -Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı -Genel ve detaylar 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk ediliyor.

Görüntü dökümü:
--------------------
-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı
-Genel ve detaylar

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