Olaylı derbi soruşturması: zanlılar adliyeye sevk ediliyor (1)

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) TATİL edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk ediliyor. Şüpheliler, Üsküdar'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nden araçlara bindirilerek Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor.
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