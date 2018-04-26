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Olaylı derbi soruşturması: zanlılar adliyeye sevk ediliyor (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 07:39 | Son Güncelleme

TATİL edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk ediliyor.

Olaylı derbi soruşturması: zanlılar adliyeye sevk ediliyor (1)

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) TATİL edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk ediliyor. Şüpheliler, Üsküdar'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nden araçlara bindirilerek Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor.

(FOTOĞRAFLI)

Olaylı derbi soruşturması: zanlılar adliyeye sevk ediliyor (1)Olaylı derbi soruşturması: zanlılar adliyeye sevk ediliyor (1)Olaylı derbi soruşturması: zanlılar adliyeye sevk ediliyor (1)Olaylı derbi soruşturması: zanlılar adliyeye sevk ediliyor (1)

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