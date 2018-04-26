  OLAYLI DERBİDE 15 KİŞİ ADLİ KONTROL UYGULANARAK SERBEST BIRAKILDI

- SERBEST KALANLAR ADLİYE ÖNÜNDE YAKINLARI KARŞILADI
Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi 'adli kontrol uygulanarak' serbest bırakıldı.
TUTUKLAMA İSTENENLER ARASINDA S.D. DE VAR
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 25 şüpheli sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. 25 şüpheli, Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Aslan'a ifade verdi. 5 şüphelinin ifadelerinin ardından serbest bırakılmasına karar veren Savcı Aslan, 15 şüpheliyi ise "Yasak madde kullanarak müsabaka düzenini bozma" suçundan adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Şüpheli S.D.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli ise "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
YAKINLARINA SARILDILAR
15 kişi, mahkemedeki sorgusunun ardından adli kontrol uygulanarak serbest kaldı. Serbest kalanları adliye önünde yakınları karşıladı.
Görüntü Dökümü:
----------------------
-Serbest kalanların adliyeden çıkmaları
-Adliye önünde bekleyen yakınlarına sarılmaları
Özel okullar sınavla öğrenci alacak! Robert Koleji, Fransız ve İtalyan Lisesi'nden MEB kararı
Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim
Davutoğlu'nun sözlerine CHP'den ilk tepki
Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği
Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'
Kim olduğu ortaya çıktı!
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum