HABER

  OLAYLI DERBİDE 15 KİŞİ ADLİ KONTROL UYGULANARAK SERBEST BIRAKILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 18:14 | Son Güncelleme

- SERBEST KALANLAR ADLİYE ÖNÜNDE YAKINLARI KARŞILADI Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - Ramazan EĞRİ -  İSTANBUL DHA Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi 'adli kontrol uygulanarak' serbest bırakıldı.  TUTUKLAMA İSTENENLER ARASINDA S.D.

- SERBEST KALANLAR ADLİYE ÖNÜNDE YAKINLARI KARŞILADI

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 15 kişi 'adli kontrol uygulanarak' serbest bırakıldı.

TUTUKLAMA İSTENENLER ARASINDA S.D. DE VAR
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakada, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında emniyette işlemleri tamamlanan 25 şüpheli sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. 25 şüpheli, Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ahmet Aslan'a ifade verdi. 5 şüphelinin ifadelerinin ardından serbest bırakılmasına karar veren Savcı Aslan, 15 şüpheliyi ise "Yasak madde kullanarak müsabaka düzenini bozma" suçundan adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Şüpheli S.D.'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli ise "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

YAKINLARINA SARILDILAR
15 kişi, mahkemedeki sorgusunun ardından adli kontrol uygulanarak serbest kaldı. Serbest kalanları adliye önünde yakınları karşıladı.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Serbest kalanların adliyeden çıkmaları
-Adliye önünde bekleyen yakınlarına sarılmaları

24 Haziran seçimleri için 5 ayrı ittifak senaryosu24 Haziran seçimleri için 5 ayrı ittifak senaryosu
Erdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıtErdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıt
e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...e-Devlet'ten yeni uygulama! Milletvekili adayları...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Elektronik haberleşmede yeni dönem başlıyor, artık ücret alınmayacak

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!

Şehidi binlerce kişi uğurladı

Şehidi binlerce kişi uğurladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.