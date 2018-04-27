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Olaylı derbiyle ilgili 18 kişiye adli kontrol talebi; 4 kişi serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 11:55 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ - İstanbul DHA - OLAYLI derbiyle ilgili adliyeye gönderilen 22 kişiden 18'i 'adli kontrol uygulanması' talebiyle mahkemeye sevkedildi.

Yüksel KOÇ - İstanbul DHA - OLAYLI derbiyle ilgili adliyeye gönderilen 22 kişiden 18'i 'adli kontrol uygulanması' talebiyle mahkemeye sevkedildi. 4 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah 22 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevkedildi. 22 kişiden 18'i 'adli kontrol uygulanması' talebiyle mahkemeye sevkedildi. 4 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

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