Öldü diye morga kaldırılan kişinin yaşadığı ortaya çıktı

Güney Afrika'da öldü diye morga kaldırılan bir kişinin yaşadığı fark edildi.

Güney Afrika TimesLive internet sitesinde yer alan habere göre, Distress Alert ambulans şirketinden sağlık görevlileri, Gauteng kentindeki trafik kazasında yaralanan bir kadına müdahalede bulundu.

Sağlık görevlilerinin yaşam belirtisi olmadığını belirtmesi üzerine kadın morga kaldırıldı.

Morg görevlisinin nefes aldığını fark etmesi üzerine kadın hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Distress Alert Müdürü Gerrit Bradnick, görevi ihmal gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

