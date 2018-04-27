"Öldü" diye nefes destek cihazı geri istendi

Neslehan Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerini bir tebligat ulaştığını ve "hasta vefat ettiği için" 2 ay önce kurum tarafından tahsis edilen solunum destek cihazının geri istendiğini belirtti.

- "Nasıl böyle bir karışıklık olur? Şaşkınız"

Tebligatta, solunum yetmezliği çeken Nazire Demirci'nin öldüğü ve SGK tarafından bu kişiye verilen solunum destek cihazının 15 gün içinde iadesi edilmesi, edilmediği takdirde de mirasçılar hakkında icra yoluyla işlem başlatılacağı bildirildi.

Annesinin maaşını aldığını, her ay ilaçlarını yazdırdığını anlatan Akar, "İki ay önce doktorların raporları ile gittik SGK'den bu cihazı temin ettik. Oradan verdiler. Buna ilişkin makbuzlarımız da duruyor. Bu cihaz iki sene duracak bizde. Bunsuz yapamaz annem. Çünkü tıkanıyor bazen. İçeride bir tıkanma olduğu zaman biz o cihazı kullanmak zorundayız. Tebligat gelince aklım karıştı, şok geçirdim. Bir an gülme geldi içimden. Nasıl böyle bir karışıklık olur? Şaşkınız." diye konuştu.

Durumu öğrenmek için telefonla yetkilileri aradığına işaret eden Akar, "SGK yetkililerini telefonla aradım. Annemin yaşadığını ve yanımda ikamet ettiğini söyledim. Bir hata olduğunu belirterek özür dilediler. Hatanın hemen düzeltileceğini beyan ettiler." dedi.

