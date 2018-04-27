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"Öldü" diye nefes destek cihazı geri istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 13:28 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, rahatsızlığı nedeniyle 60 yaşındaki kadına verilen solunum destek cihazının, SGK tarafından "hasta öldü" denilerek iadesi talep edildi - Hastanın kızı Neslehan Akar: - "SGK yetkililerini telefonla aradım. Annemin yaşadığını ve yanımda ikamet ettiğini söyledim. Bir hata olduğunu belirterek özür dilediler. Hatanın hemen düzeltileceğini beyan ettiler"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, rahatsızlığı nedeniyle 60 yaşındaki kadına verilen solunum destek cihazı, "hasta öldü" diye geri istendi.

Alınan bilgiye göre, ilçede solunum yetmezliği rahatsızlığı bulunan annesi Nazire Demirci (60) ile birlikte yaşayan Neslehan Akar'ın evine posta yoluyla SGK Bursa Bölge Müdürlüğünce bir tebligat gönderildi.

Tebligatta, solunum yetmezliği çeken Nazire Demirci'nin öldüğü ve SGK tarafından bu kişiye verilen solunum destek cihazının 15 gün içinde iadesi edilmesi, edilmediği takdirde de mirasçılar hakkında icra yoluyla işlem başlatılacağı bildirildi.

Tebligatı alan aile yaşadıkları olay karşısında şaşırdı.

- "Nasıl böyle bir karışıklık olur? Şaşkınız"

Neslehan Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerini bir tebligat ulaştığını ve "hasta vefat ettiği için" 2 ay önce kurum tarafından tahsis edilen solunum destek cihazının geri istendiğini belirtti.

Akar, 15 gün içinde cihazı iade etmeleri gerektiği, aksi halde yasal işlem başlatılacağının ifade edildiğini aktararak "Ama annem gördüğünüz üzere yaşıyor." dedi.

Annesinin maaşını aldığını, her ay ilaçlarını yazdırdığını anlatan Akar, "İki ay önce doktorların raporları ile gittik SGK'den bu cihazı temin ettik. Oradan verdiler. Buna ilişkin makbuzlarımız da duruyor. Bu cihaz iki sene duracak bizde. Bunsuz yapamaz annem. Çünkü tıkanıyor bazen. İçeride bir tıkanma olduğu zaman biz o cihazı kullanmak zorundayız. Tebligat gelince aklım karıştı, şok geçirdim. Bir an gülme geldi içimden. Nasıl böyle bir karışıklık olur? Şaşkınız." diye konuştu.

Durumu öğrenmek için telefonla yetkilileri aradığına işaret eden Akar, "SGK yetkililerini telefonla aradım. Annemin yaşadığını ve yanımda ikamet ettiğini söyledim. Bir hata olduğunu belirterek özür dilediler. Hatanın hemen düzeltileceğini beyan ettiler." dedi.

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Baalıkesir Edremit hasta SGK

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