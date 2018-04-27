Öldüğü iddia edilen darbeci General Hafter Mısır'dan Libya'ya döndü

TRABLUS (AA) - Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin (TM) destek verdiği General Halife Hafter sağlığıyla ilgili basında çıkan çelişkili haberlerin ardından bu akşam Mısır'dan Bingazi'ye döndü.

TM'nin destek verdiği Hafter güçlerinin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Kahire'den Bingazi'ye dönen Hafter'in Benina Uluslararası Havalimanında aralarında subay ve komutanların yanı sıra aşiret şeyhlerinin de bulunduğu üst düzey bir heyet tarafından karşılandı.

Hafter, burada yaptığı açıklamada, sağlık durumuna ilişkin iddialara dair, "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. İddialara cevap vermek zorunda değilim." dedi.

Darbeci General Hafter yanlısı "Libya el-Hades" kanalı da özel bir uçakla Benina Havalimanı'na ulaşan Hafter'in görüntülerini yayınladı.

Libya Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün akşam France 24 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Hafter'in, Fransa'da gerçekleştirdiği uluslararası toplantılar ve tıbbı muayenelerin ardından Kahire'de Mısırlı taraflarla ikili görüşmelerde bulunduğunu belirtmişti. Mismari, Hafter'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve perşembe günü Libya'ya döneceğini söylemişti.