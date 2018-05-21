Öldürdüğü anne ve babasının cesedini halıya sardı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi, bıçaklayarak öldürdüğü anne ve babasının cesetlerini halıya sardı.
Alınan bilgiye göre, Sulumağara Mahallesi'nde oturan Mehmet Uçar (27), dün gece sahur vaktinde annesi Nezihe ve babası Ali Uçar ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Uçar, anne ve babasını bıçakladı. Olay yerinde hayatını kaybeden anne ve babasının cesetlerini evdeki halıya saran Uçar, iftar saatine kadar başlarında bekledi.
İftar vaktinde Uçar ailesine yemek getiren komşular, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açtı.
Cesetler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Güvenlik güçleri, zanlı Uçar'ı ilçeden kaçmaya çalışırken bir otomobilde gözaltına aldı.
Zanlının bir süredir psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.
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