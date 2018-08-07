Öldürdükleri kişinin ailesini teselli etmişler

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün cesedi bir evin içine gömülerek üzerine beton dökülmüş halde bulunan bakkal Mehmet Yalçın'ı öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan iki zanlının, aileyi ziyaret ederek teselli ettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 4 gün önce kaybolduktan sonra dün bir evin içinde gömülerek üzerine beton dökülmüş halde cesedi bulunan Yalçın'ın öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği özel ekiplerince derinleştirilen soruşturma kapsamında ilçedeki 15 MOBESE kamerası incelendi.

Kayıtlarda, teslim olan ve cinayet zanlısı olarak tutuklanan B.Y. ile M.S'ye ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.

Cinayet zanlılarının kayıp olarak arandığı sırada Yalçın'ın yakınlarını teselli etmek için evinde ziyaret ettiği belirlendi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 gün önce kaybolan bakkal Mehmet Yalçın'ın (38) cesedi dün bir evin içine gömülerek üzerine beton dökülmüş halde bulunmuş, soruşturmanın derinleşmesi üzerine yakalanacaklarını anlayan zanlılar B.Y. ve M.S. polise teslim olmuş, Yalçın'ı alacak meselesi nedeniyle "kendilerine ait kullanılmayan evde silahla öldürdükten sonra odaya gömdüklerini ve üzerine beton döktüklerini" itiraf etmişti.

