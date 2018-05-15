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Öldürüldüğü an katilinin fotoğrafını çekti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 12:21 | Son Güncelleme

Konya'da mezarlık içinde Suriye uyruklu kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili iki şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Öldürülen Suriyelinin, olay sırasında şüphelinin fotoğrafını cep telefonu ile çekerek kız arkadaşına gönderdiği belirlendi.

Öldürüldüğü an katilinin fotoğrafını çekti!

Polis, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki Üçler Mezarlığı'nda 13 Mayıs'ta çıkan kavgada Suriye uyruklu İbrahim El Hatib'in (19) bıçakla öldürülmesi olayına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Mezarlık içindeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından olaya karıştıkları tespit edilen Suriye uyruklu Malik El H. (18) ve Mustafa El Y'yi (20) ikametlerinde gözaltına aldı.

KARNINDAN VE KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Suçunu itiraf eden Malik El H, ifadesinde, İbrahim El Hatib ile kendisinin B.Z. adlı Suriye uyruklu kıza aşık olduklarını, bu nedenle aralarında başlayan husumeti ortadan kaldırmak için Üçler Mezarlığı'nda buluştuklarını söyledi. Malik El H, burada çıkan kavgada kendisine saldıran Mustafa El Y'yi karnından, onun arkadaşı İbrahim El Hatib'i de kalbinden bıçakladığını anlattı.

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FOTOĞRAFINI ÇEKİP KIZ ARKADAŞINA GÖNDERDİ

Polis, öldürülen İbrahim El Hatib'in, kavga sırasında şüpheli Malik El H'nin fotoğrafını cep telefonu ile çekerek kız arkadaşı B.Z'ye gönderdiğini tespit etti. Şüpheliler, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan olay anları, mezarlıkta bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Kameralara yansıyan görüntülerde, İbrahim El Hatip'in mezarlık içerisinde bıçakla yaralandıktan sonra yere düşmesi, Hatib'i görenlerin yardım etmeye çalışması ve ambulansla hastaneye kaldırılması yer alıyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Konya Suriye Karatay cinayet

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Her akp'linin evine 1 suriyeli kampanyası başlatılsın bıktık bunlardan
bir bunlar eksikti.yarın türklere saldırırlarsa bunları başıboş bırakan devlet ne diyecek acaba.merak ediyorum
BU REZİLLER ÜLKEYE YERLEŞTİ ADAM ÖLDÜRMEYE BİLE BAŞLADILAR .
ne kadar suriyeli arap ortadoğulu varsa gebersin yok olsun ne ne lanet bir kavimdir bunlar ya
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