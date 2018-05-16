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Öldürülen bebeğin anne ve babasına ağırlaştırılmış müebbet istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 02:23 | Son Güncelleme

Erzurum'da evlilik dışı ilişkiden doğan bebeğin öldürülmesiyle ilgili davada bebeğin annesi, babası ve anneannesinin yargılanmasına devam edildi - Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, cesedi bulunamayan bebeğin annesi ve babasının "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti

Erzurum'da evlilik dışı ilişkiden doğan bebeğin öldürülmesine ilişkin davada bebeğin babası ve annesinin de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık avukatları Fahrettin Özer, Hacer Genç ve Fatma Özer katıldı.

Duruşmaya, gayrimeşru ilişkiden dünyaya gelen bebeğin tutuklu yargılanan babası H.Ş. (48) ve annesi D.K.A. (22), Erzurum E Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, bebeğin anneannesi tutuksuz sanık G.A. ise katılmadı.

Mahkeme başkanı, geçen celse Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Balabantaş köyünde bulunan su deposu civarı ile yakınındaki ormanlık alanda bebeğin cesedinin aranması için verilen kararı hatırlatarak, belirtilen alanda Erzurum, Samsun ve Kars'a bağlı AFAD'a ait dedektör köpeklerle cesedin arandığı ancak herhangi bir delil ve bulguya rastlanılmadığını söyledi.

Sanık D.K.A, bu durum üzerine yeniden araştırılma yapılmasını ve çocuğunun bulunmasını istedi.

Sanık H.Ş'nin avukatı Fahrettin Özer, müvekkili hakkında sanık D.A.K'nin şikayeti üzerine Horasan Asliye Ceza Mahkemesinde "çocuğu düşürtmek" suçundan mahkumiyet kararı verildiğini hatırlattı.

Dava aşamasında D.A.K'nin ifadelerini değiştirdiğini aktaran Özer, D.A.K. hakkında "iftira" ve "suçu bildirmemek" suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar H.Ş. ve D.A.K'nin evlilik dışı çocuklarının olduğunu, D.A.K'nin Horasan Devlet Hastanesinde sağlıklı çocuk dünyaya getirdiğini ve çocuk doğduktan sonra D.A.K. tarafından H.Ş'ye bildirilmesi üzerine H.Ş'nin hastaneye geldiğini ve birlikte hastaneden çıktıklarını anlattı.

Sanıklar D.A.K. ve H.Ş'nin çocuğu öldürüp, tespit edilemeyen bir yere gömdüklerini, suçu inkar ettiklerini ve cesedin bulunamadığını bildiren savcı, dosyadaki deliller kapsamında D.A.K. ve H.Ş'nin sağlıklı çocuklarını öldürdüğünün sabit olduğunu vurguladı.

Savcı, D.A.K. ve H.Ş'nin maddi gerçeği ortaya çıkaracak çocuğu gömdükleri yeri ısrarla söylememeleri ve duruşmaya katkı sunmadıklarından "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını, haklarında takdir indirimi uygulanmamasını ve tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti.

Savcı, ayrıca bebeğin anneannesi G.A. hakkında, "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talebiyle dava açılmasına rağmen, suçtan cezalandırılmasını gerektirecek kesin delil bulunmadığından beraat kararı verilmesini talep etti.

Sanık H.Ş, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmayarak savunma hakkını avukatına bıraktı.

D.A.K. ise esas hakkındaki mütalaaya karşı ağlayarak yaptığı savunmada, suçu kabul etmediğini ve bir şey yapmadığını söyledi.

"Bebeği öldürmek istesem hamileyken öldürürdüm, doğmasını neden bekleyeyim." diyen D.A.K, "Hiçbir anne çocuğu öldürmez. Diğer sanık çocuğu benden zorla aldı, götürdü. Suçum yok, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

D.A.K'nin avukatı Fatma Özer, savunmasında, müvekkilinin bu olayda mağdur olduğunu söyledi.

Müvekkilinin bebeği öldürdüğüne dair dosyada delil olmadığını öne süren Özer, "Durumun aksine öldürmediğine dair delil sunabiliriz. Müvekkilim, H.Ş. çocuğu aldıktan sonra H.Ş'yi defalarca hem cep telefonundan hem de iş yerinden aramıştır. Bu durum, olayla ilgisi olmadığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık avukatı Fahrettin Özer'in D.A.K. hakkında "iftira" ve "suçu bildirmemek" suçundan suç duyurusunda bulunulması talebini reddetti.

Tutuklu sanıklar D.A.K. ve H.Ş'nin tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri amacıyla duruşmayı erteledi.

Birleştirilen davanın iddianamesinde 3 sanık hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Erzurum

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