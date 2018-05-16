Öldürülen bebeğin anne ve babasına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Erzurum'da evlilik dışı ilişkiden doğan bebeğin öldürülmesine ilişkin davada bebeğin babası ve annesinin de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık avukatları Fahrettin Özer, Hacer Genç ve Fatma Özer katıldı. Duruşmaya, gayrimeşru ilişkiden dünyaya gelen bebeğin tutuklu yargılanan babası H.Ş. (48) ve annesi D.K.A. (22), Erzurum E Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, bebeğin anneannesi tutuksuz sanık G.A. ise katılmadı. Mahkeme başkanı, geçen celse Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Balabantaş köyünde bulunan su deposu civarı ile yakınındaki ormanlık alanda bebeğin cesedinin aranması için verilen kararı hatırlatarak, belirtilen alanda Erzurum, Samsun ve Kars'a bağlı AFAD'a ait dedektör köpeklerle cesedin arandığı ancak herhangi bir delil ve bulguya rastlanılmadığını söyledi. Sanık D.K.A, bu durum üzerine yeniden araştırılma yapılmasını ve çocuğunun bulunmasını istedi. Sanık H.Ş'nin avukatı Fahrettin Özer, müvekkili hakkında sanık D.A.K'nin şikayeti üzerine Horasan Asliye Ceza Mahkemesinde "çocuğu düşürtmek" suçundan mahkumiyet kararı verildiğini hatırlattı.

Dava aşamasında D.A.K'nin ifadelerini değiştirdiğini aktaran Özer, D.A.K. hakkında "iftira" ve "suçu bildirmemek" suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar H.Ş. ve D.A.K'nin evlilik dışı çocuklarının olduğunu, D.A.K'nin Horasan Devlet Hastanesinde sağlıklı çocuk dünyaya getirdiğini ve çocuk doğduktan sonra D.A.K. tarafından H.Ş'ye bildirilmesi üzerine H.Ş'nin hastaneye geldiğini ve birlikte hastaneden çıktıklarını anlattı. Sanıklar D.A.K. ve H.Ş'nin çocuğu öldürüp, tespit edilemeyen bir yere gömdüklerini, suçu inkar ettiklerini ve cesedin bulunamadığını bildiren savcı, dosyadaki deliller kapsamında D.A.K. ve H.Ş'nin sağlıklı çocuklarını öldürdüğünün sabit olduğunu vurguladı. Savcı, D.A.K. ve H.Ş'nin maddi gerçeği ortaya çıkaracak çocuğu gömdükleri yeri ısrarla söylememeleri ve duruşmaya katkı sunmadıklarından "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını, haklarında takdir indirimi uygulanmamasını ve tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti.