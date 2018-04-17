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Öldürülen Halide Özpolat'ın kızı Zekiye Kaya: Adalet yerini bulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 17:31 | Son Güncelleme

KOCASI tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Halide Özpolat davasında kararın açıklanması sonrası, Halide Özpolat'ın kızı Zekiye Kaya, avukatı İpek Bozkurt ve Kadın Meclisleri üyeleri adliye önündeki meydanda basın açıklaması yaptı.  Kadın Meclisleri adına konuşan Dilber Sünnetçioğlu, "21.

Öldürülen Halide Özpolat'ın kızı Zekiye Kaya: Adalet yerini bulmadı

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-KOCASI tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen Halide Özpolat davasında kararın açıklanması sonrası, Halide Özpolat'ın kızı Zekiye Kaya, avukatı İpek Bozkurt ve Kadın Meclisleri üyeleri adliye önündeki meydanda basın açıklaması yaptı.
Kadın Meclisleri adına konuşan Dilber Sünnetçioğlu, "21. celse sonunda inanılmayacak ölçüde kötü bir karar çıktı. Düşünün bir adam iki kere silah alıyor, çocukları bunu yok ettiği için kadın kurtuluyor. Üçüncü silahını internet üzerinden adam alıyor ve kadını öldürüyor. Bu kadın kilitli odada yaşıyor. Tuvaletini yapmak için bile gidemiyor korkudan. Odaya aldığı bir yoğurt kabının içine yapıyor tuvaletini. Bu çağda bu devirde bu kadının çektiği işkenceler, göz ardı edildi. Hakim, davada 20 yıl ceza verdi, Bir sürü indirimler yaparak. Tahrikmiş, neyin tahriki acaba?" dedi.

"ADALET YERİNİ BULMADI"
Öldürülen Halide Özpolat'ın kızı Zekiye Kaya da gözyaşları içinde "Hayal kırıklığına uğradım. Adalet yine yerini bulmadı. Avukatın bir yalan sözüne müebbetten, 20 yıla inildi. Köpek gibi davranılıyormuş, annem lavaboya bile gidemiyordu. Yoğurt kovasına yapıyordu. Cam kırılıp arkasından vuruldu. Kilitli kapılar arkasındaydı annem. Darp raporu yok, hiçbir şey yok. Adalet istiyorum artık. Kadınlar ölmesin, bizim canımız yandı. Annem gitti, başka anneler ölmesin" diye konuştu. Avukat İpek Bozkurt ise, sanık hakkında hem tahrik, hem iyi hal indirim uygulanmasını eleştirerek "Takdiri indirim sebeplerinin, haksız tahrik indirimlerinin bu kadar bol kese uygulanması bu ülkede bu kadınları öldürüyor" dedi.

(FOTOĞRAF)

Öldürülen Halide Özpolat'ın kızı Zekiye Kaya: Adalet yerini bulmadı

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