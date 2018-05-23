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Öldürülen karı kocanın cenazeleri toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 19:47 | Son Güncelleme

Ümraniye'de hastane önünde uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı Sarı'nın cenazesi defnedildi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dün uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı Sarı'nın cenazesi toprağa verildi.

Üsküdar Valide Atik Camisi'nde ikindi namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine, Sarı çiftinin yakınları ve arkadaşları katıldı.

Cenaze törenine katılanlar, bir süre Sarı çiftinin tabutları başında gözyaşları döküp dua etti.

Kılınan cenaze namazlarının ardından, Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı Sarı'nın cenazesi, Çavuşbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Olayın geçmişi

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde dün meydana gelen silahlı saldırıda, Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı Sarı hayatını kaybetmişti. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatan polis, şüphelinin, 5 Eylül 2017'de Ümraniye Çakmak Mahallesi Varan Caddesi Mimoza Sokağı'ndaki ilkokulun bahçesinde servis taşımacılığı yapan iki firmanın çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Cüneyt E.'nin kardeşi Feyyaz E. olduğunu belirlemişti. Ramazan Sarı'nın da okul bahçesinde çıkan silahlı kavgada yaralandığı ortaya çıkmıştı.

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