Öldürülen karı kocanın cenazeleri toprağa verildi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde dün uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı Sarı'nın cenazesi toprağa verildi.
Üsküdar Valide Atik Camisi'nde ikindi namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine, Sarı çiftinin yakınları ve arkadaşları katıldı.
Cenaze törenine katılanlar, bir süre Sarı çiftinin tabutları başında gözyaşları döküp dua etti.
Kılınan cenaze namazlarının ardından, Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı Sarı'nın cenazesi, Çavuşbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- Olayın geçmişi
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde dün meydana gelen silahlı saldırıda, Ramazan Sarı ve eşi Suzan Sandıkçı Sarı hayatını kaybetmişti. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatan polis, şüphelinin, 5 Eylül 2017'de Ümraniye Çakmak Mahallesi Varan Caddesi Mimoza Sokağı'ndaki ilkokulun bahçesinde servis taşımacılığı yapan iki firmanın çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Cüneyt E.'nin kardeşi Feyyaz E. olduğunu belirlemişti. Ramazan Sarı'nın da okul bahçesinde çıkan silahlı kavgada yaralandığı ortaya çıkmıştı.
AK Parti adayları Reuters’a konuştu: Erdoğan son kararını verecek
Yaşar Hacısalihoğlu, 24 Haziran seçimlerinin dolarla manipüle edildiğini vurguladı
İYİ Parti’de art arda istifa! Naim Osman Erem ve Ali Kurt adaylıktan çekildi!
Eren Erdem'in yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlatıldı
İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır
Meteoroloji'den son dakika İstanbul ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısı! Hava nasıl olacak?
Çocuklarını öldüren anneyle ilgili dededen ilk açıklama
Son dakika İsrail'den AB'ye şok tepki: Cehenneme gidin
Erik Dalı oynayan Uruguaylı damadın hikayesi ortaya çıktı!
Dubai'ye bir de şimdi bakın
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! LGS giriş belgeleri açıklandı!
WhatsApp kullanıcılarına güzel haber! Video konferans özelliği test ediliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum