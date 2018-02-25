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Öldürülen Rus muhalifin anısına yürüyüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 23:21 | Son Güncelleme

Rusya'da 2015'te öldürülen Rus siyasetçi Nemtsov'un anısına yürüyüş düzenlendi - Yürüyüşe katılan binlerce kişi ellerindeki karanfilleri Rus muhalifin öldürüldüğü yere bıraktı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 2015’te silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Başbakan Yardımcısı ve muhalif Boris Nemtsov anısına yürüyüş düzenlendi.

Moskova'nın merkezinde toplanan binlerce kişi, Nemtsov'un öldürüldüğü köprüye kadar yürüdü.

Nemtsov'un fotoğrafları ve pankartlarla yürüyen kalabalık, ellerindeki karanfilleri Rus muhalifin öldürüldüğü yere bıraktı.

Moskova emniyetinin verilerine göre, yürüyüşe yaklaşık 8 bin kişi katıldı.

Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy’nin yanı sıra mart ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerine adaylıklarını koyan Yabloko Partisi lideri Grigoriy Yavlinsky ve Sivil İnsiyatif Partisi adayı Kseniya Sobçak da yürüyüşte yer aldı.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde de yüzlerce kişi Nemtsov'ın anısına düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilere verdiği destek ve muhalif tutumuyla öne çıkan Nemtsov, 27 Şubat 2015'te, Kremlin Sarayı'na çok yakın bir yerde kurşunlanarak öldürülmüştü. Rus mahkemesi, Nemtsov cinayetinden suçlu bulduğu Çeçenistan vatandaşı Zaur Dadayev'i 20 yıl hapse mahkum etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kremlin Nemtsov putin Rusya

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