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Öldürülen teröristin şehit ettiği öğretmenin annesi: Metin'im artık rahat uyuyacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 15:51 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de öldürülen, İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan teröristler listesi'ndeki 'kırmızı kategori'de yer alan teröristlerden 'Atakan- Mahir' kod adlı İbrahim Çoban'ın, 24 yıl önce şehit ettiği 6 öğretmenden Antalyalı Metin Kaynar'ın annesi Kıymet Kaynar, "O, belasını buldu.

Öldürülen teröristin şehit ettiği öğretmenin annesi: Metin'im artık rahat uyuyacak

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) - TUNCELİ'de öldürülen, İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan teröristler listesi'ndeki 'kırmızı kategori'de yer alan teröristlerden 'Atakan- Mahir' kod adlı İbrahim Çoban'ın, 24 yıl önce şehit ettiği 6 öğretmenden Antalyalı Metin Kaynar'ın annesi Kıymet Kaynar, "O, belasını buldu. Artık Metin'im, rahat uyuyacak" dedi.
Tunceli'nin Pülümür kırsalında, geçen pazar günü bir grup teröristin tespit edilmesi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) hava operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristler arasında, 'aranan teröristler listesi'ndeki 'kırmızı kategori'de bulunan ve başına 4 milyon TL ödül konulan, 'Atakan-Mahir' kod adlı İbrahim Çoban'ın da bulunduğu belirlendi. İbrahim Çoban'ın, 1994 yılında Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Darıkent beldesindeki okul lojmanında kalan, Antalya'nın Korkuteli ilçesi Bozova nüfusuna kayıtlı Metin Kaynar'ın da bulunduğu 6 öğretmen ve 9 korucunun şehit edildiği olayın sorumlularından olduğu belirlendi.
'ACIMIZ HALEN TAZE'
Şehit öğretmen Metin Kaynar'ın Korkuteli ilçesine bağlı Bozova Mahallesi'nde oturan babası Osman Kaynar (91) ve annesi Zeynep Şen (78), acılarının halen taze olduğunu söyledi. Oğlunun 24 yıl önce şehit olduğunu belirten Osman Kaynar, "24 yıl geçti. Metin'imi şehit eden teröristin öldürülmesi biraz da olsa içimizi rahatlattı" dedi.
'OTOMOBİL ALIP, BİZE BIRAKTI'
Oğlunun cana yakın, insancıl biri olduğunu anlatan Osman Kaynar, "Yanına uğramadığı insan olmazdı. Takdir-i ilahi böyleymiş. Böylece kendimizi avutuyoruz. Kendisi Bozova'da okudu, Korkuteli Lisesi'nden mezun oldu. Konya Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nü bitirdi. İmtihanı vererek, Tunceli'ye tayin ettiler. Darıkent beldesinde görev yaparken, şehit edildi. Kendisi bir otomobil alarak, bizlere bıraktı. Ben kullanıyordum" diye konuştu.
'HEPSİNİ DUVAR DİBİNE DİZİP, ŞEHİT ETMİŞLER'
Oğlunu hatırladıkça kendisine bıraktığı otomobile sarılıp, ağladığını dile getiren Kaynar, olay gününü ise şöyle anlattı:
"11 Eylül'ü 12 Eylül'e bağlayan gece. Ertesi gün okul açılıyordu. Samimi olduğu arkadaşlarıyla birlikte oturuyorlarmış. Okulların açılacağı gece kapı çalınıyor. Kapıyı açıyorlar. Arkasından 5- 6 kişi beraber gelmiş. Oğlumu ve arkadaşlarını evin önündeki boşluğa çıkarıyorlar. Metin ve diğer 5 öğretmeni duvarın dibine dizerek ateş etmişler. Hepsini şehit etmişler."
'24 YIL GEÇTİ, HALEN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'
Oğlunu şehit eden teröristin fotoğrafını gördüğünü de belirten Osman Kaynar, "Oğlum artık geri gelmeyecek. O terörist 24 yıl sonra yakalanmış ve öldürülmüş. Ölüm artık bana acı geliyor. Allah onların belalarını versin, diyorum. Allah onları daha da beter etsin, diyorum. Biraz içimiz rahatladı, o da cezasını çekti; ama ateş düştüğü yeri yakıyor. 24 sene geçti; ama ne kadar zaman geçerse geçsin devamlı Metin'in geleceğini düşünüyoruz. Mukadderat, diyelim. Teröristin öldürülmesi, acımızı biraz olsun rahatlattı" diye konuştu.
'ACIMIZ DİNMEDİ'
Anne Kıymet Kaynar ise acısının hiç dinmediğini söyledi. "Metin'imizle her zaman gurur duyuyorum" diyen Kıymet Kaynar, "O belasını buldu. Artık Metin'im rahat uyuyacak" dedi.
Osman ve Kıymet Kaynar, teröristin öldürüldüğünü öğrendikten sonra çocuklarının mezarını ziyaret ederek, dua etti.

FOTOĞRAFLI

Öldürülen teröristin şehit ettiği öğretmenin annesi: Metin'im artık rahat uyuyacakÖldürülen teröristin şehit ettiği öğretmenin annesi: Metin'im artık rahat uyuyacak

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