HABER

Öldürülüp çöpe atılan köpekler Bodrum’u ayağa kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 23:47 | Son Güncelleme

Bodrum’da zehirli yiyecek verilerek öldürülen 4 köpek çöp konteynerinde bulundu. Çöp kutusuna çöp atmaya giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

Öldürülüp çöpe atılan köpekler Bodrum’u ayağa kaldırdı

Bodrum’da 4 sokak köpeği kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenerek öldürüldü. Ortakent-Yahşi Mahallesi Manolya Sokak’ta yaşayan olayda bir kadın tarafından bakımı üstlenilen 4 sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirli yiyecek verilerek öldürüldü. Sabah kalktıklarında çöp atmaya giden kadın köpekleri ölü olarak gördüğünde büyük şok yaşadı. Ölen köpeklerin çöp konteynerine atılı halde bulunması ise yürekleri parçaladı.

Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan mahalle sakini Yaşar Dağlı, “Bu yapılan büyük vicdansızlık. Köpeklerden bir tanesi huysuzdu, arada rahatsızlık veriyordu. Fakat bundan dolayı bu hayvanların öldürülmesi mi gerekiyordu? Manolya Sokak ve civarında yaşayan bazı vatandaşların bir süredir sokak köpekleri konusunda Bodrum Belediyesine şikayette bulundukları biliniyordu zaten. Benin bildiğim zehirlenen bu köpeklere mahallede yaşayan ve ‘Almancı Kadın’ diye bilinen birisi bakıyordu. Bu sabah hayvanlara karşı işlenen bu cinayetlerle karşılaşınca büyük bir şok yaşadım. Bu yaşananları şiddetle kınıyorum, Bodrum’a hiç yakışmıyor.” dedi.

(İHA)

PARTNERAvustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...Avustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...
Manavgat'ta 3 ayda 3 festivalManavgat'ta 3 ayda 3 festival
Kısa Cuma mesajları 2018: Anlamlı, özel Cuma tebrik mesajları (6 Temmuz)Kısa Cuma mesajları 2018: Anlamlı, özel Cuma tebrik mesajları (6 Temmuz)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum hayvana şiddet köpeğe şiddet köpek köpek katliamı

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan bedelli askerlik açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan bedelli askerlik açıklaması

Konya'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Konya'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

TEM'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

TEM'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'de oyuncuya şok saldırı! Canını zor kurtardı

Kadıköy'de oyuncuya şok saldırı! Canını zor kurtardı

Kısa Cuma mesajları 2018: Anlamlı, özel Cuma tebrik mesajları (6 Temmuz)

Kısa Cuma mesajları 2018: Anlamlı, özel Cuma tebrik mesajları (6 Temmuz)

Ayetli, hadisli Cuma mesajları: Mübarek Cuma mesajları (6 Temmuz Cuma)

Ayetli, hadisli Cuma mesajları: Mübarek Cuma mesajları (6 Temmuz Cuma)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.