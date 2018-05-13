Ölen eltisinin çocuklarına bakıyor

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta ölen eltisinin 3 çocuğuna bakan, 4 çocuk annesi Tülay Solu (36), Kızılay Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından 'Yılın Annesi' seçildi.

Kültür Mahallesi'nde yaşayan yaşayan Tülay Solu, 7 yıl önce meme kanserinden hayatını kaybeden eltisi Münevver Solu'nun 3 çocuğuna bakmaya başladı. Kayınvalide ve kayınpederinin de bakımını üstlenen Tülay Solu, 3 katlı binada gün boyu daireler arasında mekik dokuyarak, günlük temizliğinden yemek pişirmeye, çamaşır yıkamadan öğrencilerin derslerine kadar ilgileniyor. 17 yaşında evlendiğini söyleyen Tülay Solu, "3 katlı binanın en üst katında kayınvalidem ve kayınpederim yaşıyor. Orta katta kayınbiraderim ve 3 çocuğu kalıyor. Tüm işleriyle ben ilgileniyorum. Eltimi kaybettikten sonra onlar da benim çocuğum gibi oldu. Onlara hizmet etmekden zevk alıyorum" dedi.

Tülay Solu'nun kayınvalidesi Melike Solu, gelinin 3 aileye baktığını bir gün bile kendisinden 'of' dediğini görmediğini söyledi. Tülay Solu'nun yıllarca kendi annesine de baktığını belirten Melike Solu, gelinini çok sevdiğini belirtti.