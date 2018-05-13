HABER

Ölen eltisinin çocuklarına bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 15:48 | Son Güncelleme

MUŞ'ta ölen eltisinin 3 çocuğuna bakan, 4 çocuk annesi Tülay Solu (36), Kızılay Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından 'Yılın Annesi' seçildi.

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta ölen eltisinin 3 çocuğuna bakan, 4 çocuk annesi Tülay Solu (36), Kızılay Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından 'Yılın Annesi' seçildi.

Kültür Mahallesi'nde yaşayan yaşayan Tülay Solu, 7 yıl önce meme kanserinden hayatını kaybeden eltisi Münevver Solu'nun 3 çocuğuna bakmaya başladı. Kayınvalide ve kayınpederinin de bakımını üstlenen Tülay Solu, 3 katlı binada gün boyu daireler arasında mekik dokuyarak, günlük temizliğinden yemek pişirmeye, çamaşır yıkamadan öğrencilerin derslerine kadar ilgileniyor. 17 yaşında evlendiğini söyleyen Tülay Solu, "3 katlı binanın en üst katında kayınvalidem ve kayınpederim yaşıyor. Orta katta kayınbiraderim ve 3 çocuğu kalıyor. Tüm işleriyle ben ilgileniyorum. Eltimi kaybettikten sonra onlar da benim çocuğum gibi oldu. Onlara hizmet etmekden zevk alıyorum" dedi.

Tülay Solu'nun kayınvalidesi Melike Solu, gelinin 3 aileye baktığını bir gün bile kendisinden 'of' dediğini görmediğini söyledi. Tülay Solu'nun yıllarca kendi annesine de baktığını belirten Melike Solu, gelinini çok sevdiğini belirtti.

Genç anneyi tanıdıktan sonra onun öz verili çalışmasını, 3 aileye bakma azmini gördüklerini aktaran Kızılay Kadın Kolları İl Başkanı Dilek Ağa, Tülay Solu'yu yılın annesi olarak seçtiklerini ifade etti. Kızılay Muş Şube Başkanı Cengiz Koç ise Tülay Solu'nun fedakârlığı ile yılın annesi olmayı hak ettiğini belirterek "3 ailenin yükünü sırtında taşıdıyor. Sevginin, şefkatin yozlaştığı bir dönemde genç anne bu kadar insana bakmayı kendisine görev addetmiş. Ölen eltisinin çocuklarını kendi çocuklarından ayırt etmeden verdiği anne sevgisi, desteği ve katkıyı, hoş görüsünü ayakta alkışlıyorum, kendisini kutluyorum. Kızılay olarak çocukların eğitimlerinde varsa sorunlarını çözmede onların yanında olacağız" diye konuştu.

Selin Ciğerci'nin çömlek videosu sosyal medyayı salladıSelin Ciğerci'nin çömlek videosu sosyal medyayı salladı
Muharrem İnce: O 'çöp yığını' desin, ben 'kuantum' diyeceğimMuharrem İnce: O 'çöp yığını' desin, ben 'kuantum' diyeceğim
Yüzde 50 nasıl aşılacak? Seçimin kaderini belirleyecek partiYüzde 50 nasıl aşılacak? Seçimin kaderini belirleyecek parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Ankara metrosunda şoke eden ölüm!

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Balıkesir’de feci kaza: 19 yaralı

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

Adil Öksüz'ü ağlatan flash belleğin şifresi çözülüyor

Adil Öksüz'ü ağlatan flash belleğin şifresi çözülüyor

Türkiye'nin takip ettiği davada şok detay! Erdoğan'ın 4 telefonu da dinlendi

Türkiye'nin takip ettiği davada şok detay! Erdoğan'ın 4 telefonu da dinlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.