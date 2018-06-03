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Ölen eşinin küllerini Ölüdeniz'e savurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 15:46 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan iki yıl önce yamaç paraşütüyle uçuş yapan, ülkesi İngiltere'de kanserden hayatını kaybeden kadının külleri, eşi tarafından gökyüzünden Ölüdeniz'e döküldü - İngiliz Patrick Stoddart: - "Ölmeden önce küllerinin Babadağ'dan denize savrulmasını istedi. Eşim burayı çok seviyordu. Ben de daha önce uçuş yaptığı pilotla onun anısına bu uçuşu gerçekleştirdim ve vasiyetini yerine getirdim"

İngiliz Beverley Ann Stoddart'ın külleri, vasiyeti üzerine eşi Patrick Stoddart tarafından Babadağ'dan yamaç paraşütü pilotuyla Ölüdeniz'e saçıldı.

Kanser hastası Stoddart (76), geçen yıl aralık ayında İngiltere'de hayatını kaybetti. Stoddart’ın bedeni, İngiltere'de yakıldı ve vasiyeti üzerine küllerinin bir kısmı eşi Patrick Stoddart tarafından Fethiye'ye getirildi.

Üzerine eşinin ve kendisinin fotoğrafları bulunan tişört giyen Patrick Stoddart, iki yıl önce eşinin uçuş yaptığı yamaç paraşütü pilotu Şenol Arat ile Babadağ’ın bin 200 metre pistinden kalkış yaptı. Bir süre uçan Stoddart, eşinin küllerini Ölüdeniz'e savurdu. Arat, küllerin savrulma anını aksiyon kamerasıyla görüntüledi.

İnişin ardından gazetecilere açıklama yapan Stoddart, 30 yıllık evliliklerinde her anlarının çok mutlu geçtiğini söyledi.

- "Eşim burayı çok seviyordu"

Eşinin hastalığını iki yıl önce Fethiye’ye tatile geldiklerinde öğrendiklerini anlatan Stoddart, "Eşim yamaç paraşütü yapmak istedi. Hatta ona 'Sen çılgın mısın?' diye tepki gösterdik. Buna rağmen ısrar etti ve yamaç paraşütüyle uçuş yaptı. Uçuş sırasında da hastalığını yamaç paraşütü pilotuyla paylaşmış. Ölmeden önce küllerinin Babadağ'dan denize savrulmasını istedi. Eşim burayı çok seviyordu. Ben de daha önce uçuş yaptığı pilotla onun anısına bu uçuşu gerçekleştirdim ve vasiyetini yerine getirdim." diye konuştu.

Şenol Arat ise Stoddart'ın hastalığını kendisine anlattığını, öldüğünü haber alınca çok üzüldüğünü ifade etti.

İki yıl önceki uçuşunda Stoddart'ın kendisine fazla vaktinin kalmadığını ve tüm sevdiği şeyleri yapmak istediğini söylediğini aktaran Arat, "Benimle yamaç paraşütü uçuşu yaptı. Maalesef şu an kendisi aramızda yok. Ölmeden önce de tekrar yamaç paraşütüyle uçuş yapmak istediğini söylemiş. Bundan iki yıl önce benimle uçuş yapan yolcumun küllerini denizin üstünde bıraktık. Hem mutluyum hem de hüzünlüyüm. Bu bize gösteriyor ki güzel memleketimizi ne kadar çok seviyorlar ki gelip bizi buldular. Son anında bile burayı düşünmesi çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

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