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Ölen kardeşinin adı verilmişti, aynı yaşta öldü! Kahreden haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 08:18 | Son Güncelleme

Manisa’da dedesinin kullandığı traktörden düşerek altında kalan 5 yaşındaki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Küçük Zafer’in ismini taşıdığı ağabeyinin de aynı yaşta boğularak öldüğü bildirildi.

Ölen kardeşinin adı verilmişti, aynı yaşta öldü! Kahreden haber

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Güney Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Zafer T. isimli çocuk dedesi M.T.’nin kullandığı seyir halindeki traktörden düştü. Traktörün arka tekerleğinin üzerinden geçtiği iddia edilen talihsiz çocuk özel araçla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan minik Zafer yaşamını yitirdi. Traktörün altında kalarak yaşamını yitiren 5 yaşındaki Zafer T. isimli çocuğun ağabeyinin de 2013 yılı Nisan ayında Güney Mahallesi’nde bir kuyuya düştüğü ve boğularak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Talihsiz çocuğun ağabeyinin ölümünden hemen sonra dünyaya geldiği ve ismini de göremediği ağabeyinden aldığı öğrenildi. Minik Zafer’in ağabeyinin de 5 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken 54 yaşındaki dede M.T. gözaltına alındı.

İHA

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