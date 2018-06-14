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Ölen küçük kızın kimliği 31 yıl sonra belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 22:09 | Son Güncelleme

Fransa'da 31 yıl önce otoyol kenarında cesedi bulunan 4 yaşındaki kız çocuğunun kimliği, DNA'sının, 2016'da şiddet olayından gözaltına alınan gencin DNA kayıtlarıyla uyuşmasıyla ortaya çıkarıldı - Anne ve baba hakkında adli soruşturma açıldı

PARİS (AA) - Fransa'da 31 yıl önce bir otoyol kenarında cesedi bulunan 4 yaşındaki kız çocuğunun kimlik bilgileri tesadüfen ortaya çıkarıldı.

Blois Cumhuriyet Savcısı Frederic Chevallier, Paris'te bir basın toplantısı düzenleyerek ülkede yıllarca konuşulan olay hakkında bilgi verdi.

Chevallier, 11 Ağustos 1987'de Blois kenti yakınlarında otoyol çalışanları tarafından cesedi bulunan kız çocuğunun İnass isimli Fas kökenli bir ailenin 3'üncü çocuğu olduğunun ortaya çıkarıldığını kaydetti.

Bulunduğunda vücudunda çok sayıda yara ve işkence izi bulunan çocuğun kimliğinin ve ailesinin bulunması amacıyla geniş çaplı araştırmanın yapıldığını hatırlatan Chevallier, "2016'da bir şiddet olayı nedeniyle bir gencin gözaltına alındığını, bu kişiden alınan DNA örneklerinin ulusal parmak izi ve DNA veritabanına işlenerek daha sonra yapılan karşılaştırmada küçük kızın DNA'sı ile uyuştuğunun görüldüğünü" söyledi.

Olayla ilgili soruşturmanın 2007'de güncellenmesi sayesinde küçük kıza ait DNA örneklerinin yeni teknolojiyle sisteme işlendiğini aktaran savcı Chevallier, adi bir olayın neticesinde tesadüfen gözaltına alınan kişinin, küçük kızın kardeşi olduğunun belirlendiğini, soruşturmanın genişletilmesi üzerine de küçük İnass'ın anne ve babasına ulaşıldığını açıkladı.

Salı günü İnass'ın şu an 63 ve 66 yaşlarında olan anne ve babasının gözaltına alındığını ve haklarında adli soruşturma açıldığını söyleyen Chevalier, her ikisinin de ilk sorgularında çelişkili ve birbirini suçlayıcı ifadeler kullandığını belirtti.

Chevallier, 7 çocuklu bir ailenin 3'üncü çocuğu olan İnass'ın Fas'ta doğduğunu, bir müddet anneannesinde kaldıktan sonra 18 aylıkken Fransa'ya getirildiğini anlatarak, ailenin birkaç farklı şehirde yaşadığını ve 2010'da anne ve babanın ayrıldığını, çocukların ise uzak şehirlerde yaşamaya başladığını dile getirdi.

Soruşturmayı yürüten ekipler, ailenin resmi kayıtlara göre 7 çocuğu olmasına rağmen aile sandığına 6 çocuk kaydının yaptırıldığını, herhangi bir ölüm bildiriminde de bulunmadığını ortaya çıkardı.

Küçük kızın cesedinin otoyol kenarında bulunmasından sonra kimliğinin belirlenmesi için aynı yıl 65 bin anaokulunda tarama yapılmış, 6 binden fazla çocuk doktoru ve sosyal danışmanın ofisi ziyaret edilerek otoyol kenarında bulunduğu anda çekilen fotoğrafı dağıtılmıştı.

Bu şekilde 35'ten fazla ülkede de kimlik belirleme çalışması yapıldığını aktaran Fransız basını, olayın aydınlığa kavuşturulması için tüm ülkenin seferber olduğunu ve Fransa tarihinde eşi görülmemiş bu sır perdesinin aralanması için yıllarca çaba gösterildiğini yazdı.

Le Monde, cesedinin bulunduğu otoyol yakınındaki Suevres kenti mezarlığına isimsiz olarak defnedilen İnass'ın mezar taşına "Burada bir melek yatıyor" yazısının yazıldığını ve mezarından çiçeklerin eksik olmadığını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
A10 otoyolu Blois Fransa

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