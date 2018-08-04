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Ölen savcı için düğün yemeği yerine cenaze yemeği verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 20:43 | Son Güncelleme

KARABÜK’ün Eskipazar ilçesine bağlı Şevkiler köyünde yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden savcı İbrahim Yıldız (27), eğer yaşasaydı bugün düğün yemeği verilecekti, cenaze yemeği verildi.

Ölen savcı için düğün yemeği yerine cenaze yemeği verildi

Bülent DİKTEPE/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Eskipazar ilçesine bağlı Şevkiler köyünde yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden savcı İbrahim Yıldız (27), eğer yaşasaydı bugün düğün yemeği verilecekti, cenaze yemeği verildi.
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde savcı olarak görev yapan ve geçen hafta Emel Yıldız ile Trabzon’da evlenen savcı İbrahim Yıldız, ikinci düğünü yapmak için memleketi Karabük’e geldi. Aynı adı taşıdığı dedesinin köydeki evine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Akpınar mevkiinde ceviz ağacının altındaki tankere su dolduran İbrahim Yıldız’ın, yakınlarıyla yağmurun dinmesi için altında beklediği ağaca yıldırım düştü. Olayda, savcı İbrahim Yıldız hayatını kaybetti. Savcı İbrahim Yıldız için merkez Yusufbey Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Yakınlarının desteğiyle oksijen tüpüyle camiye gelen KOAH hastası, işçi emeklisi baba Nuri Yıldız, oğlunun tabutunun yanındaki banka oturarak taziyeleri kabul etti. Emel Yıldız, savcı eşinin tabutuna sarılıp “Beni nasıl bıraktın gittin” diyerek gözyaşı döktü. Yıldız, gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.
DÜĞÜN YEMEĞİ YERİNE CENAZE YEMEĞİ
Savcı İbrahim Yıldız eğer hayatta olsaydı bugün Şevkiler köyünde düğün yemeği ve kına eğlencesi olacaktı. Yarın da ilçe merkezindeki Sarıkale seyir terasında düğünü olacaktı. Ancak köy camiinde Savcı Yıldız için mevlit okutuldu, dualar edildi ve cenaze yemeği verildi. İşçi emeklisi KOAH hastası olan ve oksijen tüpüyle nefes alan baba Nuri Yıldız oğlunun mevlidinde üzgün olduğu görüldü. Genç savcının Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduğu ve okulda tanıştıkları eşi Emel Yıldız’ın ise memleketi Trabzon’a döndüğü öğrenildi. 'DÜĞÜNE GELİYORUZ DİYE CENAZEYE GELDİK'
Savcı Yıldız’ın amcası Hüseyin Yıldız, "Burada kendi memleketinde 2’nci düğünü yapacaktı, nasip olmadı. Düğüne geliyoruz diye cenazeye geldik. Allah’ın takdiri. Bugün normalde düğün mevlidi vardı. Kına olacaktı. Köyde çok sevilen biriydi. Köyünü çok severdi. Onun içinde köyde düğün yapmak istedi. Bugün köyde düğün yemeği verilecekti. Nasip böyleymiş cenaze yemeği ve mevlidi verdik" dedi.
Yarın saat 16.00’da düğününü yapacağı salonun görevlilerinden Nezahat Kumlar ise, "Bütün hazırlıklar tamamdı. Heyecanlıydı. Memleketinde de bir düğün yapmak istedi. Burayı kiraladılar ama göremedi maalesef" diye konuştu. Öte yandan Yıldız çiftinin düğün davetiyesi ise görenlerin yüreklerini burktu.

FOTOĞRAFLI

Ölen savcı için düğün yemeği yerine cenaze yemeği verildiÖlen savcı için düğün yemeği yerine cenaze yemeği verildiÖlen savcı için düğün yemeği yerine cenaze yemeği verildiÖlen savcı için düğün yemeği yerine cenaze yemeği verildi

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