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Ölen yazarın evinde buldukları 130 bin lirayı polise verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 19:57 | Son Güncelleme

Malatya'da temizlik işçileri, 3 hafta önce evinde ölü bulunan yazarın eşyalarının arasından çıkan 130 bin lirayı polise teslim etti

Malatya'da temizlik işçileri, 3 hafta önce evinde ölü bulunan yazarın eşyalarının arasından çıkan 130 bin lirayı, polise verdi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Belediyesi temizlik işçileri, Hacı Abdi Mahallesi Nakkaş Sokak'taki evinde ölü bulunan Hüsamettin Yıldırım'ın (77) dairesinde temizlik yaparken dolapta bir miktar para buldu.

Evden yaklaşık 10 kamyonet eşya çıkaran görevliler, belediye yetkilileri gözetiminde tasnif ettikleri eşyaların arasında çeşitli miktarlarda paraya rastladı. Tasnif çalışmaları süren eşyaların arasında bulunan toplam 130 bin lira, polise teslim edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Hasan Alıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldırım'ın, uzun yıllar tek başına yaşadığını söyledi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Yıldırım'ın birçok kitap yazdığını kaydeden Alıcı, "İçtimai Matematik" adlı eserin, yazarın öne çıkan kitapları arasında yer aldığını belirtti.

Alıcı, Yıldırım'ın engelli maaşıyla geçindiğini, oturduğu evin ise Hüseyin Pektaş isimli bir hayırsevere ait olduğu bilgisini verdi.

Yıldırım'ın yayımlanmayan yazılarının da bulunduğunu aktaran Alıcı, kendisinin çok mütevazı bir hayat sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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Hasan Alıcı Hüsamettin Yıldırım işçi Malatya para Yeşilyurt Belediyesi

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