Olgunlaşma Enstitüleri Çalıştayı

GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, "Türkiye'deki soyut veya somut, medeniyetimizin taşımış olduğu bütün birikimi biz olgunlaşmalar ve öğrenciler üzerinden ayakta tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Demirci, Türkiye genelindeki 20 olgunlaşma enstitüsünün katılımıyla Gaziantep'te düzenlenen "Gelenekten Geleceğe Kültürümüzü Yaşatıyoruz" çalıştayının açılışında, olgunlaşma enstitülerinin, Osmanlı bürokrasisinin yetiştiği Enderun mekteplerinin dişi versiyonu olarak yine Osmanlı döneminde kurulduğunu ve köklü bir geçmişleri bulunduğunu bildirdi.

Olgunlaşma enstitülerine alınan kız çocuklarının burada görgü, dil, sanat gibi pek çok alanda çok donanımlı bir eğitimden geçtiklerini vurgulayan Demirci, şunları kaydetti:

"Biz MEB bürokrasisi olarak enstitülerle ilgili son zamanlarda nitelikli istişareler yapıyoruz. Olgunlaşmalarımız belirli disiplinlerin, belirli sanatların yapıldığı konseptlerde faaliyet gösteriyor. Halbuki olgunlaşmada kastettiğimiz şey, içerisindeki fertler. Bir şeyde olgunlaşma değil aslında her şeyde olgunlaşma. Hayatımızın detayları, karakterimizi şekillendiren unsurların kayıt altına alınması işlevi aslında olgunlaşmaların en önemli misyonlarından birisi. Bizim olgunlaşma öğretmenlerimiz, müdürlerimiz ve öğrencilerimiz adeta bir arkeolog, antropolog, tarihçi, edebiyat veya sanat tarihçisi gibi bulundukları ildeki maddi manevi bütün mevhibeyi, kazanımları geleneğin bize taşıdığı bütün unsurları kayıt altına alma, güncelleme ve yarına taşıyabilme hususunda bugünden bir takım ruhları o unsurların içine kazandırabilmeyi kendi üzerlerinde bir sorumluluk olarak görmeliler. Nitelikli bireyler, nitelikli kültür insanları yetiştirmeliyiz ve bu kültür insanları toplumumuzun mayası olmalı. Türkiye'deki soyut veya somut, medeniyetimizin taşımış olduğu bütün birikimi biz olgunlaşmalar ve öğrenciler üzerinden ayakta tutmaya çalışıyoruz."