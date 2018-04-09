Olgunlaşma Enstitüleri Gaziantep’te toplanıyor

Türkiye genelindeki Olgunlaşma Enstitüleri 11-13 Nisan 2018 tarihlerinde Gaziantep’te toplanacak. Toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve Cumhurbaşkanlığı sanat danışmanı Hümeyra Şahin de katılacak.
Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hatice Kutsal, 11-13 Nisan 2018 tarihlerinde Türkiye genelinde faaliyet gösteren 20 Olgunlaşma Enstitüsü’nden temsilcilerin Gaziantep’te bir araya geleceğini bildirdi. Geçtiğimiz yıl açılan Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü olarak böyle önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Kutsal, Bakanlık yöneticileri ve enstitü temsilcilerinin katılacağı toplantılarla tecrübe paylaşımının yapılacağını ifade etti. Gaziantep düzenlenecek olan etkinlikler çerçevesinde Türkiye’nin çeşitli yörelerine ait oyuncak bebeklerin yer alacağı bir de sergi açılacak. Kutsal, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e Olgunlaşma Enstitülerinin Gaziantep’te yapacağı toplantıya verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e çalışmalarımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Gaziantep Sanat Merkezinde enstitümüze ait ürünlerin sergileneceği bir oda verildi. Bu nedenle de ayrıca teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde bu odanın enstitümüze teslim edilmesi ile birlikte vatandaşlarımızın enstitü ürünlerine ulaşımı daha da kolaylaşacaktır" şeklinde açıklamada bulundu.
Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz
Son 2019 seçimi anketi yayımlandı! Erdoğan'dan sonra ikinci isim Abdullah Gül
2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı
Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası
İğrenç olay! Komşuya camdan cinsel taciz
NASA'nın 'UFO gören' ay yolcuları yalan testinden geçti
Go-kart pistinde feci kaza: Lise öğrencisi yoğun bakımda
İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti
Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum