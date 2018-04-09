Olgunlaşma Enstitüleri Gaziantep’te toplanıyor

Türkiye genelindeki Olgunlaşma Enstitüleri 11-13 Nisan 2018 tarihlerinde Gaziantep’te toplanacak. Toplantıya Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve Cumhurbaşkanlığı sanat danışmanı Hümeyra Şahin de katılacak.

Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hatice Kutsal, 11-13 Nisan 2018 tarihlerinde Türkiye genelinde faaliyet gösteren 20 Olgunlaşma Enstitüsü’nden temsilcilerin Gaziantep’te bir araya geleceğini bildirdi. Geçtiğimiz yıl açılan Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü olarak böyle önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Kutsal, Bakanlık yöneticileri ve enstitü temsilcilerinin katılacağı toplantılarla tecrübe paylaşımının yapılacağını ifade etti. Gaziantep düzenlenecek olan etkinlikler çerçevesinde Türkiye’nin çeşitli yörelerine ait oyuncak bebeklerin yer alacağı bir de sergi açılacak. Kutsal, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e Olgunlaşma Enstitülerinin Gaziantep’te yapacağı toplantıya verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e çalışmalarımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Gaziantep Sanat Merkezinde enstitümüze ait ürünlerin sergileneceği bir oda verildi. Bu nedenle de ayrıca teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde bu odanın enstitümüze teslim edilmesi ile birlikte vatandaşlarımızın enstitü ürünlerine ulaşımı daha da kolaylaşacaktır" şeklinde açıklamada bulundu.