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"Oligarşik yapıyı yok etmek için çalışıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 19:45 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Yeni sistemde çok daha güçlü bir yönetim anlayışı olacak. İnşallah oligarşik sitemi kırmaya yönelik bir sistem olacak. Oligarşik yapıyı yok etmek için çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Yeni sistemde çok daha güçlü bir yönetim anlayışı olacak. İnşallah oligarşik sitemi kırmaya yönelik bir sistem olacak. Oligarşik yapıyı yok etmek için çalışıyoruz." dedi.

Bakan Kaya, seçim çalışmaları kapsamında, Sarıyer'de İzzet Baysal Huzurevi'ni, ardından Derbent Mahallesi'nde 15 Temmuz şehidi Çetin Can'ın ailesini ziyaret etti.

Poligon Mahallesi'nde hasta ziyaretlerinde bulunan Kaya, Yeni Hamidiye Hastanesi ile Bahçeköy'de kadınlarla bir araya geldi.

Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi'nde gençlerle buluşan Bakan Kaya, gençlere başarılı olmak için çok çalışmaları gerektiğini anlattı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kadın, çocuk, yaşlı, hasta ve yardıma muhtaç insanlara yönelik çalışmalarından bahseden Bakan Kaya, ilgili bölümlerde okuyan öğrencilere bu kurumlarda staj yapma tavsiyesinde bulundu.

- "Çok güçlü bir hükümet sistemi olacak"

Bazı kurumlarda hala bürokratik zorluklar yaşandığına yönelik bir soru üzerine Bakan Kaya, şunları söyledi:

"Yeni sistemde çok daha güçlü bir yönetim anlayışı olacak. İnşallah oligarşik sitemi kırmaya yönelik bir sistem olacak. Çok daha kısa sürede bitmesi gereken bir işlem, bürokrasi yüzünden uzuyor. Yeni sistem de bu sıkıntılar olmayacak. Çok güçlü bir hükümet sistemi olacak. Kurumların sayısı azaltılacak, devletin yeniden yapılanması için çok ciddi bir çalışma var. Oligarşik yapıyı yok etmek için çalışıyoruz."

Bakan Kaya, bazı Avrupa ülkelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşıtlıklarının şahsi olmadığını, Erdoğan'ın bu ülke için yaptığı çalışmalar için olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Betül Sayan Kaya

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